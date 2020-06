Die Kolonialdenkmäler in Braunschweig und Bad Lauterberg

Der deutsche Afrikaforscher Hermann von Wissmann in einer zeitgenössischen Aufnahme. Von 1895 bis 1896 war er Gouverneur in Deutsch-Ostafrika. Er wurde am 4. September 1853 geboren und verstarb am 15. Juni 1905.

Foto: dpa