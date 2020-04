„Mein perfektes Wochenende“: Unterwegs mit Schlittenhunden

Bei der Frage nach der Zeit, die Johannes Warhausen für sein Hobby aufwendet, muss er schmunzeln. „Das ist schon eine Menge“, gibt der 57-Jährige zu, während Ehefrau Petra zustimmend nickt. Vor allem dann, wenn es wirklich auf die Piste geht. Stehen Rennen an, ist der Adenbütteler das gesamte Wochenende oder noch länger unterwegs. Wenn die Temperaturen nicht höher als acht Grad sind, wird zudem dreimal in der Woche trainiert. Das heißt: jeweils 45 Minuten Vor- und Nachbereitung, dazwischen meist drei Stunden Fahrt. Hinzu kommt die tägliche Pflege für die Hunde, morgens eine Dreiviertelstunde, abends auch nochmal. Vor zwölf Jahren hat sich Warhausen für dieses zeitraubende Hobby entschieden: Er fährt Schlittenhunde-Rennen.

Die alten Hunde nennt Warhausen „Rentner“

Zwölf Jahre ist es inzwischen her, dass er die ersten vier Sibirischen Huskies erwarb. Im Laufe der Jahre kamen weitere Tiere hinzu. Inzwischen nennt er sie seine „Rentner“. Denn diese Hunde sind im Alter zwischen drei und fünf Jahren am leistungsstärksten. Vor den Schlitten gespannt, erreichen sie auf kurze Distanz eine Geschwindigkeit von 30 bis 40 Stundenkilometern – und das mit reichlich Gewicht, das sie zu ziehen haben. Bei Rennen ist das festgelegt: Sieben Kilogramm pro Hund müssen zugeladen werden. Dazu kommt noch das Gewicht des Schlittens selbst von rund 13 Kilogramm sowie natürlich das des „Mushers“. So werden die Fahrer im Fachjargon genannt. Als seine Huskies noch nicht im Rentenalter waren, war Warhausen mit ihnen erfolgreich unterwegs. Bei der Europameisterschaft auf der Kurzstrecke über fünf Kilometer sprang einmal Platz 3 heraus.

Die Schlittenhunde warten auf den nächsten Einsatz. Foto: Keller / Verein

Inzwischen ist der 57-Jährige einmal pro Jahr mit seinen Hunden bei großen Rennen. Natürlich im Winter, wenn Schnee liegt, denn dann sind die Tiere in ihrem natürlichen Element. Zuletzt war das Gespann in Schweden unterwegs, wo es über die Mitteldistanz an den Start ging. Das bedeutet: 240 Kilometer müssen bewältigt werden, pro Tag ungefähr 60. Zum Vergleich: Langstrecken-Rennen gehen über 600 bis 1000 Kilometer. Übernachtet wird nach einem anstrengenden Tag – für Tier und Mensch – draußen im Biwak. Zwar übernehmen die Huskies den Großteil der Arbeit, aber der „Musher“ ist auch gefordert. „Du musst die Hunde bei Anstiegen mit dem Fuß unterstützen und Schwung holen“, erklärt Warhausen. Und bei ganz kniffligen Streckenabschnitten wird abgestiegen und der Schlitten gemeinsam geschoben.

Teilnahme an verschiedenen Rennen

Der Adenbütteler war bereits bei Rennen im Harz am Start, in Thüringen, in den Niederlanden und in den skandinavischen Ländern. Aber das härteste findet in Tschechien statt. In Deštné im Adlergebirge werden Mensch und Tier an die Grenzen geführt. An vier Tagen müssen die mutigen Teilnehmer 7000 Höhenmeter überwinden. Da muss das Zusammenspiel hundertprozentig passen, Warhausen muss sich auf seine Huskies verlassen können – und umgekehrt. Mit Kommandos steuert der „Musher“ die Tiere. Wobei: Den besseren Orientierungssinn haben die Hunde. „Eigentlich finden sie den Weg von alleine“, sagt Warhausen. „Es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich ,Links’ angesagt hatte, aber die Tiere sind nach rechts abgebogen – und das war dann der richtige Weg.“

Mit diesem Gefährt wird im Sommer trainiert. Foto: Keller / Verein

Die Rennen sind freilich nur ein sehr kleiner Teil des Lebens als Schlittenhunde-Rennfahrer. Die meiste Zeit investiert man in die Aufzucht, die Pflege und das Training mit den Huskies. „Sie haben zwar bei mir alle dieselbe Erziehung genossen“, sagt Warhausen, „aber sind doch unterschiedlich.“ Wie Menschen haben die Hunde verschiedene Bedürfnisse. Der eine braucht mehr Streicheleinheiten als der andere oder bei der Fahrt eine andere Ansprache. Sind die Temperaturen nicht zu hoch, holt Warhausen einen von zwei speziell angefertigten Trainingswagen aus dem Unterstand neben dem weitläufigen Zwinger. Schnee braucht er nicht, das Gefährt läuft auf Rädern. Dann werden die vier Hunde davor gespannt und es geht ab durch die Feldmark rund um Adenbüttel im Landkreis Gifhorn.

Hunde müssen auch mal Pause machen

Dabei ist es wichtig, ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Huskies zu entwickeln. „Man muss eine Pause einlegen, bevor sie müde werden. So bleiben sie motiviert“, erklärt der 57-Jährige, der aufgrund des Alters der Tiere zunehmend Rücksicht nehmen muss. Aber sie brauchen den Auslauf auch. „Und ich bin gerne in der freien Natur unterwegs“, sagt Warhausen, der mit seinem für unsere Breitengrade ungewöhnlichen Gespann die Blicke auf sich zieht. Nicht nur beim Training rund um Adenbüttel. Denn schließlich können die Tiere nicht allein zu Hause bleiben, wenn’s in den Urlaub geht. Heißt: Sie werden in den umgebauten VW-Transporter eingeladen, der Camping-Anhänger wird dahinter gespannt und dann geht’s gemeinsam auf Reisen. Das schränkt die Auswahl der Ziele natürlich ein. Nicht jeder Campingplatz lässt so viele Hunde auf sein Areal.

Warhausen und seine Huskies: Das ist inzwischen weit mehr als ein Hobby. Er kennt einen Großteil der Tiere seit zwölf Jahren. Erst vor kurzem ist jedoch ein Hund verstorben. „Man baut natürlich eine starke Beziehung zu den Tieren auf“, gibt der Adenbütteler zu. Neue Gefährten soll’s in Zukunft nicht mehr geben. Doch so lange es geht, genießt Warhausen noch die Zeit mit seinen Huskies – und lässt sich von den „Rentnern“ durch die Feldmark oder den Schnee ziehen.