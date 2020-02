40 Castor-Gegner protestieren in Lebenstedt

„Castor-Alarm 2020!“ Bundesweit machten am Sonntag Anti-Atom-Gruppen gegen erneute Castor-Transporte mobil. Unter anderem in Salzgitter, wo es vor dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, abgekürzt BASE, zu Protesten gegen erneute Castor-Transporte kam. Erstmals nach vielen Jahren sollen wieder neue Castor-Transporte aus den Plutoniumfabriken La Hague (Frankreich) und Sellafield (England) rollen. Das erzählte am...