Braunschweigische Landeskirche: Lemke wird Rechtsabteilungsleiter

Wolfenbüttel. Auf der Synodentagung am Sonnabend in Wolfenbüttel wählte das Gremium den 52-jährigen Richter am Magdeburger Landgericht bereits im ersten Wahlgang.

Jan Lemke ist neuer Leiter der Rechtsabteilung des Landeskirchenamtes der braunschweigischen Landeskirche. Auf der Synodentagung am Sonnabend in Wolfenbüttel wählte das Gremium den 52-jährigen Richter am Magdeburger Landgericht bereits im ersten Wahlgang. Er setzte sich gegen den Halberstädter Juraprofessor Christoph Goos (44) durch. Beide Kandidaten hatten zuvor zehn Minuten Zeit, für sich bei den anwesenden 44 Synodalen zu werben. Für Lemke votierten schließlich 33 Synodale.

Lemke wirbt für offenen Austausch

Bei seiner Vorstellung plädierte Lemke unter anderem für eine offene Kirche, die dennoch nicht beliebig sein dürfe. Bei allem Handeln müsse auch das Ziel im Blick gehalten werden, betonte der Jurist. Zudem sprach er sich für weiteren Austausch innerhalb der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland aus. Als Oberlandeskirchenrat ist er künftig Mitglied des Kollegiums im Landeskirchenamt. Dieses stellt neben der Landessynode, der Kirchenregierung und dem Landesbischof eines der vier Leitungsorgane der evangelischen Landeskirche dar.

Seit 1995 Richter in Magdeburg

Lemke ist seit 1995 Richter für Zivil- und Strafsachen am Landgericht Magdeburg. Seit 2015 gehört er der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Union Evangelischer Kirchen (UEK) an. Zudem ist der in Kiel und Wilhelmshaven aufgewachsene Jurist Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und wirkte in deren Verfassungskommission mit. Oberlandeskirchenrat Hans-Peter Vollbach, der bislang die Rechtsabteilung leitete, ist seit September Kirchenamtspräsident der sächsischen Landeskirche. epd