Fegt da ein Tornado über unsere Region?

Region. Es sieht bedrohlich aus: Mehrere Leser beobachten am Sonntagnachmittag das Wetterphänomen am Himmel über Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter.

Eine dunkle Wolke am Himmel, aus der ein nach unten spitz zulaufender Wirbelwind erwächst. Mehrere Leser aus unserer Region haben dieses Phänomen am Sonntagnachmittag unter anderem von Mascherode, Fümmelse und Salzgitter aus beobachtet – und Beweisfotos an unsere Redaktion geschickt.

Handelt es sich tatsächlich um einen Tornado? Der Deutsche Wetterdienst definiert Tornado als „eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer Haufenwolke befindet.“

Feuerwehr musste nicht ausrücken

Bodenkontakt hatte der Wirbelsturm, der über unsere Region gefegt ist, offenbar nicht. Der Leitstelle der Feuerwehr Braunschweig liegt kein einziger sturmbedingter Einsatz vor. Ein Sprecher sagte: „Das Phänomen war genauso schnell wieder weg, wie es aufgetaucht war.“

Aber wie oft kommen Tornados in unseren Breitengraden eigentlich vor? Und: Müssen wir angesichts des Klimawandels häufiger mit derartigen Wetterphänomenen rechnen? Wir wollen in den nächsten Tagen zu dem Thema recherchieren. Welche Fragen interessieren Sie? Schreiben Sie uns an antworten@bzv.de

Jörg Lentz hat den Wirbelsturm gegen 16 Uhr zwischen Stöckheim und Salzdahlum in Blickrichtung Süden gesichtet.

Malte Eichner hatte von Salzgitter-Thiede aus einen guten Beobachter-Posten.

Facebook-User Christian Tu schrieb uns: "Über Wolfenbüttel bildet sich gerade ein Tornado"