Rückenwind-Kandidat: Stützräder in Braunschweig fürs Engagement

Braunschweig. Kandidat für den Rückenwind-Preis: VW Financial Services in Braunschweig fördert kreative Engagement-Ideen der eigenen Mitarbeiter kraftvoll.

Viele Unternehmen haben heute bereits die Verantwortung für die Gesellschaft, das Umfeld und für die Region in ihre Geschäftskultur aufgenommen. „Wir wollen Verantwortung übernehmen – und etwas zurückgeben“, sagt mit Angela Kleinhans eine der dafür Verantwortlichen bei der VW Financial Services AG.

Und mehr noch: Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagieren, sollen auch vom eigenen Unternehmen Rückenwind bekommen. Denn das ist klar: Die, die sich engagieren, sind erfahrungsgemäß auch im Job mit die Stärksten. Das ist eine Frage der Einstellung. Und deshalb haben sie bei VW Financial auf Initiative von Angela Kleinhans und ihres Kollegen Tino Jeßberger das Projekt „Stützräder“ ins Leben gerufen.

Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren, können sich intern bei den „Stützrädern“ bewerben. Dann wird in einem Team bewertet, wer einen finanziellen Zuschlag bekommt. Auch Vorstand und Geschäftsführung sind eingeschaltet. Pro Projekt können immerhin bis zu 5000 Euro abgerufen werden. Summasummarum gibt es für die „Stützräder“ einen Budgettopf von insgesamt 50.000 Euro pro Jahr.

So bekam etwa Mitarbeiter Nils Uphoff den Zuschlag – gemeinsam mit dem Förderverein für die Grundschule und Kita Veltenhof. Hier besonders für ein ganz besonderes Zirkusprojekt. Vom Aufbau des Zeltes bis hin zu Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Seiltanz, Zauberei und Dressur. „So ein Zirkus ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Und die gemeinsame Arbeit bedeutet Disziplin, Mut und Verantwortung – für sich und andere“, sagt Nils Uphoff.

So muss das sein – und exakt so stellt sich das Unternehmen VW Financial auch das Engagement seiner Mitarbeiter vor. Uphoff und sein Team, die den Förderverein in Veltenhof stützen, bekamen nun selber Rückenwind – und zwar den Höchstbetrag von 5000 Euro. Und klar, dass davon wieder das Zirkusprojekt profitiert.

Gleichzeitig werden auch andere Mitarbeiter beflügelt, mit ihren Engagement-Projekten ins Rennen zu gehen. Das ist der gewünschte Effekt. Aus den unterschiedlichsten Bereichen gehen Anträge ein, und es geht in die Projektbewertung: Musik, Familien, Sport und vieles mehr. Immer aber sind die Kriterien klar: Es geht um die Übernahme von Verantwortung im Sinne der Unternehmensphilosophie, es geht um persönliches und ehrenamtliches Engagement der Mitarbeiter, um neue und originelle Ideen in Stadt und Region – und natürlich um den Nachweis der Verwendung der Projektförderung. Parteipolitik, Projekte ohne gesellschaftliche Relevanz oder gar Diskriminierung sind dabei über die Vergabekriterien ausgeschlossen.

Insgesamt also ein professioneller und kraftvoller Ansatz, wie so ein großes Unternehmen das Engagement der eigenen Leute belohnt, fördert und Anreize dafür gibt. Für Angela Kleinhans und Tino Jeßberger von VW Financial Services steht fest: „Wir haben viele engagierte Mitarbeiter, die wir mit den Stützrädern unterstützen und mobilisieren möchten. Und da freuen wir uns natürlich auch auf viele neue und möglichst kreative Anträge.“