Mehrfamilienhäuser, die Energie erzeugen

Das Plusenergiehaus im Frankfurter Stadtbezirk Riedberg bietet genügend Fläche für Solarzellen an der Fassade und auf dem Dach. Der so erzeugte Strom deckt fast den gesamten Energieverbrauch aller Mieter.

Jedes Gebäude in einer Stadt verbraucht Energie: Gas, Strom, Wärme und Wasser. Was wäre aber, wenn ein Gebäude mehr Energie erzeugt, als es verbraucht? Genau dafür sorgt ein Plusenergiehaus. „Durch erneuerbare Energien, beispielsweise Solarzellen auf dem Dach, kann ein Gebäude ein bilanzielles Plus in der Jahresbilanz erzeugen“, sagt Thomas Wilken, stellvertretender Leiter des Instituts für Gebäude- und Solartechnik (IGS) der TU-Braunschweig.

Immer mehr Einfamilienhäuser werden im Plusenergie-Standard gebaut, aber bei Mehrfamilienhäusern sieht es in dieser Hinsicht ganz anders aus: „Aufgrund der Komplexität und der begrenzten Fläche für Solarzellen gibt es bisher nur wenige Mehrfamilienhäuser, die als Plusenergiehaus gebaut werden“, erklärt Wilken.

In Braunschweig und Wolfsburg gebe es zwar bereits Mehrfamilienhäuser, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Aber laut Wilken wird das Potential meistens nicht ausgeschöpft, sodass kein Energieplus erreicht wird: „Der erzeugte Strom reicht vielleicht, um eine Wärmepumpe, die für das Warmwasser und die Heizung zuständig ist, zu versorgen.“ In Frankfurt gibt es hingegen bereits zwei Plusenergiehäuser, die im Stande sind, mehr Energie zu erzeugen, als Gebäude und Mieter verbrauchen. Die Häuser sind zwischen 2014 und 2015 im Rahmen von Forschungsprojekten entstanden, an denen Wilken und sein Kollege Oliver Rosebrock mitgewirkt haben.

Plusenergiehäuser in Frankfurt

Die Mieter können ihren Stromverbrauch an einem Tablet ablesen. Foto: TU-Braunschweig

emeinsam mit Architekten, Fachplanern und lokalen Wohnungsbaugesellschaften haben die Wissenschaftler ein Plusenergiehaus mit 17 Wohneinheiten und ein sogenanntes Stadtaktivhaus mit 86 Wohnungen entworfen. Mit Solarzellen auf den Gebäuden, einer guten Wärmedämmung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Inneren sollten die Mehrfamilienhäuser ein Energieplus erreichen. Zudem wird in beiden Gebäuden eine Wärmepumpe fürs Heizen und für die Warmwassererzeugung genutzt, die zu etwa 80 Prozent Umweltwärme nutzt, um Wärme zu erzeugen. Für die restlichen 20 Prozent wird Strom benötigt. Gas wird in diesen Gebäuden nicht verbrannt.

Das Plusenergiehaus nördlich der Frankfurter Innenstadt im Stadtbezirk Riedberg hat ein nach Süden geneigtes Dach, das komplett mit Solarzellen belegt ist. „Außerdem ist die Südfassade im Wechsel mit den Fenstern mit Solarzellen bestückt“, sagte Wilken. Dort wird die Umweltwärme aus einem Eisspeicher – ein 100 Kubikmeter großer, mit Wasser gefüllter Betonbehälter unter der Erde – gewonnen. In Rohrspiralen gefriert das Wasser, beim Wechsel der Aggregatzustände entsteht Strom.

Im Stadtaktivhaus in der Speicherstraße am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Wärmetauscher in einem Abwasserkanal installiert, der dem Abwasser Wärme entzieht. Das Temperaturniveau ist dabei eine gute Quelle für die Wärmepumpe, die wiederum das Mehrfamilienhaus versorgt. Für zusätzlichen Strom sorgen Solarzellen auf dem Gebäude. Nur, wenn kein Strom durch Sonneneinstrahlungen produziert wird oder in der Batterie im Haus vorhanden ist, wird Strom des städtischen Energieversorgers bezogen. Auf der anderen Seite stellt das Gebäude den Strom, den es nicht verbrauchen oder speichern kann, dem öffentlichen Netz zur Verfügung.

Hightech in den Wohnungen

Die Wohnungen selbst sind laut Wilken „ganz normale Wohnungen“. Die Bewohner müssen sich nicht anders verhalten. Der wesentliche Unterschied zu einem konventionellen Gebäude sei die kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung: Die Räume werden kontinuierlich mit frischer Luft versorgt und die verbrauchte Luft wird in Bad und Küche abgesaugt. „Durch den dauerhaften Austausch von Luft gibt es eine hervorragende Lufthygiene“, so Wilken. Außerdem hätten die Mieter in der Speicherstraße ein Feedbacksystem, das ihnen auf einem Display den persönlichen Energieverbrauch im Verhältnis zu ihren Nachbarn anzeigt. „Damit sehen sie ihren direkten Verbrauch und bekommen einen Bezug zu den Kilowattstunden“, sagte Wilken.

Dieses Feedbacksystem zeigt auch, ob gerade Sonnenstrom verfügbar ist oder Elektrizität aus dem Stromnetz bezogen wird. Des Weiteren können die Mieter ein Elektroauto über dieses System buchen. Denn: Mit dem Strom, der am Gebäude produziert wird, wird zusätzlich ein hausinternes Mietauto geladen. „Damit ist auch die Mobilität in Teilen ökologisch, so dass die Bewohner eine zusätzliche Möglichkeit haben, ihren persönlichen CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren“, sagt Wilken.

Ergebnisse der Forschungsprojekte

Drei Jahre nach Fertigstellung der Gebäude haben die Wissenschaftler zahlreiche Erkenntnisse gesammelt. „Es hat sich gezeigt, dass ein Energieplus auch bei Mehrfamilienhäusern zu erreichen ist“, sagte Rosebrock. In der Speicherstraße, dem deutlich größeren Gebäude, wurde das Energieplus schnell erreicht. Jedoch gab es in Riedberg aufgrund des Eisspeichers größere Probleme, wodurch es in den ersten beiden Messjahren kein Energieplus gab. Grund sei das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, das ein effizientes Arbeiten der Wärmepumpe verhindert habe „Es ist ein innovatives Konzept. Und die Gebäude wurden errichtet, um Erfahrungen zu sammeln, deshalb gibt es oft Optimierungsbedarf,“ erläutert Wilken.

Die Nutzer der Gebäude seien aber sehr zufrieden, auch weil die Mieten rund zehn Prozent günstiger seien als vergleichbare Wohnungen in der Lage. Der Grund liegt auf der Hand: Die im und am Gebäude erzeugte Energie hilft, Energie der großen Versorger zu sparen.

„Energieverbrauch wegdämmen“

Nun ist die Idee, den Energieverbrauch von Häusern zu senken, nicht neu. Schon vor über 30 Jahren haben einige Städte hohe energetische Standards für Neubauten gesetzt, die den Fokus auf die Reduzierung des Energiebedarfs, insbesondere des Wärmebedarfs durch Dämmung, setzten.

Doch der Verbrauch lässt sich laut den Forschern nicht komplett wegdämmen, sondern nur reduzieren. In der Forschung habe es daher ein Umdenken gegeben: Nicht nur der Wärme-, sondern auch der Stromverbrauch und die Energieerzeugung werden als Gesamtsystem gedacht.

„Wir versuchen, die Gesamtbilanz eines Gebäudes positiv zu gestalten, auch wenn es in der Gesetzgebung bisher keine Veränderungen gibt“, erklärt Thomas Wilken. Zwar schreibe eine EU-Verordnung vor, dass ab 2021 nur noch „Nearly Zero Energy Buildings“ entstehen dürfen -- also Gebäude, die fast keine Energie verbrauchen. Doch an einer genauen Definition, wie ein solches Gebäude aussehen soll, werde noch gearbeitet. Deshalb halten es Wilken und Rosebrock für völlig offen, ob sich der Bau von großen Plusenergiehäusern zukünftig durchsetzen wird.