Zweijähriger Ausreißer holt Süßigkeiten im Supermarkt in Celle

Ein zweijähriger Junge hat in Celle unbemerkt von seiner Mutter die Wohnung verlassen und sich auf den Weg zum nächsten Supermarkt gemacht. Zielstrebig begab er sich da zu den Regalen mit den Süßigkeiten, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem er sich bedient hatte, verließ er am Donnerstagmorgen ohne zu bezahlen den Laden.

Bei einem Grad im Schlafanzug unterwegs

Auf dem Parkplatz fiel er einer aufmerksamen Kundin auf, zumal er bei einem Grad Außentemperatur nur mit einer Art Schlafanzug bekleidet war. Die alarmierten Polizisten nahmen den Jungen erstmal zum Aufwärmen mit auf die Wache. Kurz darauf meldete sich die Mutter und nahm ihr Kind wieder in Obhut. Warum der Junge überhaupt weglaufen konnte, werde das Jugendamt klären müssen, so die Polizei.