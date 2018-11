. „Ein Jahr lang jeden Morgen die Zeitung zu lesen, das klingt nach Müßiggang, Gemütlichkeit und Frühstücksatmosphäre“, überlegte Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung, am Montagnachmittag im BZV Medienhaus. Sein Publikum: 160 Auszubildende aus der Region, der neunte Jahrgang, der an dem Projekt „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung teilnimmt. „Aber so einfach, wie es klingt, soll es nicht werden“, mahnte Wunderling-Weilbier.

Immerhin soll das kommende Jahr für die Auszubildenden mehr bedeuten, als jeden Morgen in der Zeitung zu schmökern – es ist eine Chance, ihre Medienkompetenz zu verbessern. Und die ist „die Qualifikation für die Teilnahme an der Demokratie“, wusste auch Armin Maus, der Chefredakteur unserer Zeitung. Wie wichtig Medienkompetenz ist, betonte Wunderling-Weilbier. Als Politiker ist er nicht nur Leser, sondern auch selbst oft Gegenstand der Berichterstattung: „Es ist nicht immer schön, was über uns Politiker in der Zeitung steht.“ Von einem demokratischen Standpunkt aus sei eine kritische Berichterstattung aber umso relevanter, gerade auch für das Projekt „Zukunft bilden“: „Wir brauchen kritische, junge Staatsbürger“, sagte er.

Doch das Projekt umfasst mehr als das tägliche Lesen der Zeitung. Nadine Zimmer, die als Projektredakteurin „Zukunft Bilden“ betreut, unternahm mit den Auszubildenden eine „ganz schnelle Reise“ durch das kommende Jahr: Sie können im Medienhaus hinter Kulissen schauen, selbst Artikel verfassen, ihre Rhetorik verbessern, sich bei der Aktion „Seid ein Geschenk für die Region“ sozial engagieren, in Berlin die Geschichte der Hauptstadt erkunden...

Weil Geschichten aus erster Hand aber noch viel überzeugender sind, kamen mit Pia Henningsen und Selina Strube auch zwei Auszubildende zum Wort, die bereits an „Zukunft Bilden“ teilgenommen haben. Für Pia Henningsen war die Fahrt nach Berlin ein echtes Highlight, aber auch der „Digital Day“, der sich um Arbeit in Zeiten der Digitalisierung dreht, hat ihr geholfen: „Unser Alltag bei BS Energy ist mittlerweile sehr digitalisiert“, erklärte sie. Selina Strube, Auszubildende bei der MAN Truck & Bus AG Salzgitter, schrieb in der Schreibwerkstatt ein Interview für die Zeitung: „Man glaubt nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt“, erzählte sie, machte dem neuen Jahrgang aber Mut, etwas Neues auszuprobieren.

Das Projekt:

Zukunft Bilden ist ein Medien- und Bildungsprojekt für Auszubildende aller Branchen in der Region. Es wurde 2010 vom BZV Medienhaus mit Partnerunternehmen ins Leben gerufen.

Die Bausteine: Azubis lesen während der einjährigen Projektteilnahme die Zeitung gedruckt oder digital und werden durch ein vielseitiges medienpädagogisches Mitmach-Programm begleitet. Dazu gehören zum Beispiel Foto- und Schreibwerkstätten, Rhetorik-Workshops, Fachvorträge, ein digitaler Thementag, eine Bildungsfahrt nach Berlin und der Austausch mit anderen Auszubildenden.

Kontakt und Anmeldung:

www.zukunftbilden.org

(0531) 3900 590

info@zukunftbilden.org