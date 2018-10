Einbruchserie in der Region: Polizei schnappt fünf Tatverdächtige

Einen beachtlichen Fahndungserfolg vermeldete die Polizei am Freitagmorgen: Bereits am 27, September nahmen die Beamten fünf Tatverdächtige fest, die vermutlich für eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen im südöstlichen Teil von Niedersachsen verantwortlich sind. Nach ersten Ermittlungen kommen die Tatverdächtigen für Wohnungseinbrüche in Parsau, Jembke, Tappenbeck, Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Uelzen, Cremlingen und Denkte (beides Landkreis Wolfenbüttel) sowie Bockenem (Landkreis Hildesheim) in Frage.

In den späten Abendstunden des 27. Septembers gingen der Polizei nach einem Wohnungseinbruch in Hameln zunächst drei Männer im Alter von 24, 25 und 28 Jahren im Zuge der anschließenden Fahndung in der Region Hannover ins Netz. Ein Haftrichter am Amtsgericht Hameln erteilte daraufhin Untersuchungshaftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen.

Mutmaßliche Komplizen wieder auf freiem Fuß

Doch damit nicht genug: Nur wenig später nahm die Polizei einen 23-jährigen Mann und eine 32-jährige Frau in einer Wohnung in Tappenbeck fest. Die Ermittler mussten die zwei mutmaßlichen Komplizen aber wieder auf freien Fuß setzten – nach der Vernehmung lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.