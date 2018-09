Unbekannter löst in Gifhorn Radmuttern von Auto

. Großes Glück hatte ein 56-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt am Donnerstagvormittag in Gifhorn, nachdem ein bislang unbekannter Täter an seinem PKW die Radmuttern gelöst hatte. Wie die Polizei mitteilt, kam er mit dem Schrecken davon, nur an seinem Auto entstand leichter Sachschaden.

Der Helmstedter hatte seinen Peugeot 308 Cabrio gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz im Knickwall kurz vor der Allerbrücke abgestellt. Gegen 13.15 Uhr fuhr der 56-jährige wieder los. Während der Fahrt stellte er zunächst immer lauter werdende Geräusche aus dem Frontbereich fest. Als die Geräusche noch lauter wurden, wollte er anhalten und nachschauen. Als er noch etwa Tempo 30 fuhr, löste sich in Flechtorf (Landkreis Helmstedt) das linke vordere Rad von der Radnabe und die Bremsscheibe schlug auf den Asphalt auf. Hierdurch bremste der Wagen einseitig ab und zog nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Peugeot kam auf dem linken Seitenstreifen zum Stehen. Das gelöste Vorderrad befand sich noch im Radkasten. Der Fahrer fand, als er etwa 30 Meter zurückgegangen war, eine Radmutter seines Autos am Straßenrand.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Tatzeugen, sich unter

(0 53 71) 98 00

zu melden.