Staubproben aus der Asse enthalten radioaktive Stoffe

Aus einer Einlagerungskammer im maroden Atommülllager Asse im Kreis Wolfenbüttel sind erstmals Staubproben entnommen worden. Eine Erstauswertung ergab, dass im Staub radioaktive Stoffe enthalten sind, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Salzgitter am Dienstag mitteilte. Neben dem natürlichen Radionuklid Kalium-40 handele es sich um Spuren von Cäsium-137 und Blei-210. Das radioaktive Blei ist ein Zerfallsprodukt von Radon, das sowohl in der Natur als auch in radioaktiven Abfällen vorkommt.

Ende 2017 hatten BGE-Experten die Kammer 7 zum ersten Mal angebohrt, Gasproben entnommen und Videoaufnahmen aus dem Innern des Hohlraums gemacht. In der Kammer in 750 Metern Tiefe lagern mehrere tausend Fässer mit schwach und mittelradioaktivem Atommüll. Die Fässer sind mit einer Staubschicht bedeckt, aus der nun die Proben gezogen wurden.

Weil dafür kein marktübliches Gerät zur Verfügung stand, bauten die Fachleute einen Industriestaubsauger um. Sie führten die Apparatur durch das bestehende Bohrloch in die Kammer und steuerten den Vorgang mit einer Kamera. Im Bereich der Bohrung wurde eine Kontaminationsschutzzone eingerichtet. Die Staubproben sollen nun ausführlich analysiert werden, kündigte eine BGE-Sprecherin an.

Mit den Bohrungen und Probeentnahmen will sich der Betreiber einen Überblick über den Zustand der Kammer und der eingelagerten Abfälle verschaffen. In das frühere Salzbergwerk wurden zwischen 1967 und 1978 rund 126 000 Fässer mit Atom- und Chemiemüll gebracht. Weil die Grube instabil ist und voll Wasser zu laufen droht, sollen die Abfälle nach Möglichkeit an die Oberfläche geholt werden. epd