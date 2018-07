Weltkulturerbe hautnah erleben

Weltweite Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität. Das sind die drei Kriterien, mit denen die Unesco besondere Stätten kulturellen und natürlichen Ursprungs mit dem Titel Weltkulturerbe oder Weltnaturerbe auszeichnet. Zum Welterbe können Städte, Gebäude, Landschaften, Felsen, Mauern, Wege und selbst besondere Wälder ernannt werden.

Im Harz befinden sich gleich drei dieser Welterbe-Stätten: die Altstadt Goslar, das Bergwerk Rammelsberg sowie die Oberharzer Wasserwirtschaft. Letztere wurde erst im Jahr 2010 zum Welterbe ernannt. „Alle drei Stätten sind wesentlich vom Bergbau geprägt“, sagt Christine Bauer, Welterbe-Beauftragte der Stadt Goslar.

Unsere Leser haben die Chance, eine Tour durch das Goslarer Rathaus zu gewinnen, in dem gerade das neue Welterbe-Infozentrum entsteht. Der zweite Teil der Tour wird entlang der historischen Wallanlagen führen.

Ende 2019 soll das Welterbe-Infozentrum eröffnet werden. Die Sehenswürdigkeiten mit Welterbe-Status sollen den Besuchern hier jedoch nicht nur museal vorgestellt werden. „Es soll dabei auch die Lust entstehen, sich die Stätten und Museen vor Ort anzusehen“, so Lea Dirks, wissenschaftliche Arbeiterin der Stiftung Welterbe im Harz.

Zwar befindet sich das Infozentrum noch in der Konzeptionsphase. Auch das Rathaus, dessen Grundstein im 15. Jahrhundert gelegt wurde, wird gerade komplett umgebaut und modernisiert. Doch gerade deshalb ist es so spannend: „Das ist eine ganz besondere Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken“, so Dirks. Zu sehen seien vor allem interessante Befunde, die bei den Bauänderungen zu Tage getreten seien. Darunter auch eine Vielzahl an Farbschichten, die in verschiedenen Jahrhunderten aufgetragen wurden. Der Altbau ist besonders spannend aufgrund seiner nach und nach hinzugebauten Räume und Trakte. Bauweisen verschiedenster Epochen seien hier zu sehen, so Dirks.

Viel älter als das Rathaus sind jedoch die Wallanlagen. Diese dienten im 12. Jahrhundert als Stadtverteidigung gegen Braunschweiger Herzöge. Im 15. Jahrhundert wurden sie nochmals befestigt. Nun, im Jahr 2018, dienen sie nur noch als „Erholungsgebiet für die Bürger“, sagt Bauer, die auch die Führung an den Wällen leiten wird. Pünktlich zum Sommeranfang sind die Wallanlagen nun umgestaltet worden, um die Grünanlage wieder aufzuwerten.

In den vergangenen zehn Jahren sei das Gebiet um die Wallanlagen jedoch von der Stadt etwas vernachlässigt worden, sagt Bauer. „Nun jedoch bekommen bedeutsame Orte an der inneren und äußeren Stadtmauer endlich die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht.“

Auch idyllische Wasserstellen, wie der Kahnteich oder der Abzucht, ein Nebenfluss der Oker, laden zum Spaziergang ein. Insgesamt zwei Millionen Euro hat die Stadt für Beschilderungen, neue Bänke und landschaftliche Verschönerungen in die Hand genommen. Drei neue Ulmen wurden aus historischen Gründen wieder eingepflanzt.

Die Stadt Goslar blickt auf 1000 Jahre Bergbaugeschichte zurück. Hier gibt es viel zu entdecken.

Entdeckertour in Goslar zu gewinnen

Die Entdeckertouren 2018 sind eine gemeinsame Aktion unserer Zeitung und der Geschäftsstelle Regionalmarketing der Allianz für die Region.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können eine Tour durch die Wallanlagen und in die Baustelle des Welterbe-Infozentrums gewinnen. Diese Entdeckertour wird exklusiv für die Gewinner unserer Verlosung angeboten, bei zu vielen Anrufen entscheidet das Los. Andere Personen können leider nicht teilnehmen. Wir verlosen 16-mal 2 Karten.

Rufen Sie noch bis Dienstag, 20 Uhr, an: 0 13 78/ 90 11 62 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif). Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.