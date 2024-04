Berlin. Der Iran hat Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. An vielen Orten in Israel heulten in der Nacht Sirenen. Die News im Blog.

Der Iran hat Israel massiv aus der Luft angegriffen

Irans Revolutionsgarden feuerten Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel ab

99 Prozent der Flugkörper seien abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit

Mehrere Menschen wurden durch Trümmerteile verletzt, darunter ein kleines Mädchen

Außenministerin Baerbock und Bundeskanzler Scholz verurteilten den Angriff scharf

Donald Trump macht „Schwäche“ der USA mitverantwortlich für Angriff

Seit Tagen hatte sich Israel auf einen Angriff aus dem Iran vorbereitet – in der Nacht von Samstag auf Sonntag feuerte die Staatsführung in Teheran dann Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel.

Die militärischen Spannungen in der Region waren nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Konsulargebäude in Syrien gewachsen. Dabei waren 16 Menschen, darunter zwei Brigadegeneräle sowie fünf weitere Mitglieder der Elitetruppe, getötet worden. Die Staatsführung in Teheran hatte ihrem Erzfeind Israel daraufhin wiederholt Vergeltung angekündigt.

Die aktuellen Entwicklungen in Nahost im Blog.

Angriff auf Israel im Newsblog – 14. April:

Luftraum über Israel wieder frei

7.45 Uhr: Nach dem Großangriff des Irans auf Israel ist der israelische Luftraum am Sonntagmorgen wieder geöffnet worden. Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv funktioniere wieder normal, berichteten israelische Medien. In der Nacht waren wegen des Angriffs verschiedene Flüge gestoppt worden. Der Luftraum war sieben Stunden lang geschlossen. Der Flughafen Ramon im Süden solle vorerst weiter geschlossen bleiben, hieß es.

Israels Militär: 99 Prozent der Geschosse aus dem Iran abgefangen

7.40 Uhr: Israels Militär hat nach eigenen Angaben 99 Prozent der Geschosse aus dem Iran abgefangen. Teheran habe „mehr als 300 Bedrohungen verschiedener Art losgeschickt“, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. „Die iranische Bedrohung ist auf die israelische Überlegenheit in der Luft und im technologischen Bereich getroffen, in Kombination mit einer starken, kämpferischen Koalition, die gemeinsam den Großteil der Bedrohungen abgefangen hat.“

Hagari sprach von einem „sehr bedeutsamen strategischen Erfolg“. Von 170 unbemannten Flugkörpern, die der Iran losgeschickt habe, seien „null auf das israelische Gebiet vorgedrungen“. Dutzende seien von israelischen Kampfjets abgeschossen worden, von der israelischen Luftabwehr sowie „der Luftwaffe und Luftabwehr unserer Partner“. Auch von mehr als 30 Marschflugkörpern, die der Iran abgefeuert habe, sei keiner nach Israel eingedrungen.

Hisbollah will weitere Raketensalve abgefeuert haben

7.37 Uhr: Zeitgleich mit dem iranischen Angriff auf Israel hat die pro-iranische Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben eine weitere Raketensalve auf israelische Ziele abgefeuert. Binnen weniger Stunden habe sie wiederholt „dutzende Raketen vom Typ Katjuscha“ auf drei israelische Militärstützpunkte auf den besetzten Golanhöhen abgefeuert, erklärte die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz im Libanon am Sonntagmorgen.

Trump: „Schwäche“ der USA für Irans Angriff mitverantwortlich

7.24 Uhr: Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden wegen des iranischen Angriffs auf Israel kritisiert. „Die Schwäche, die wir gezeigt haben, ist unglaublich“, sagte der voraussichtliche republikanische Präsidentschaftskandidat am Samstag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania. „Es wäre nicht passiert, wenn wir im Amt wären“, fügte er hinzu. „Gott segne das israelische Volk“, sagte Trump weiter. „Sie werden gerade angegriffen. Das ist, weil wir große Schwäche zeigen.“

Trump hatte Biden wiederholt vorgeworfen, gegenüber Teheran zu schwach aufzutreten. Während seiner Präsidentschaft hatte Trump 2020 die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bei einen Drohnenangriff angeordnet. Der General befehligte die Al-Kuds-Brigaden, die für Auslandseinsätze zuständige Abteilung der iranischen Revolutionsgarden.

Biden hielt unterdessen eine Dringlichkeitssitzung mit seinem für Sicherheitsangelegenheiten zuständigen Team im Weißen Haus ab. Im Onlinedienst X erklärte er, „die Verpflichtung für Israels Sicherheit gegen Bedrohungen aus dem Iran und von dessen Stellvertretern“ sei „unerschütterlich“.

Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania.

Kommentar: Irans Angriff stellt gefährliche Zeitenwende dar

7.01 Uhr: Nach Irans direktem Angriff auf Israel droht nun eine dramatische Eskalation der Lage im Nahen Osten, schreibt Israel-Kennerin Gudrun Büscher in ihrem Kommentar.

Mehrere Menschen im Süden durch herabfallende Trümmerteile verletzt

6.43 Uhr: Im Süden Israels sind mindestens zwölf Menschen durch herabfallende Trümmerteile verletzt worden, nachdem israelische Streitkräfte Drohnenangriffe abgewehrt hatten. Ein siebenjähriges Mädchen wurde am Kopf schwer verletzt. Das israelische Rote Kreuz Magen David Adom (MDA) sprach von insgesamt 31 Verletzten, viele hätten Panikattacken erlitten.

IDF: Rund 300 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert

6.20 Uhr: Nach israelischen Angaben sind in der Nacht zu Sonntag rund 300 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert worden. Die meisten seien von iranischem Gebiet gestartet worden. Der israelischen Armee zufolge erfolgen derzeit keine weiteren Luftangriffe, man bleibe aber weiterhin wachsam, hieß es.

China zeigt sich nach iranischem Angriff besorgt

6.13 Uhr: China hat sich nach dem iranischen Angriff auf Israel „zutiefst besorgt“ über die jüngste Eskalation im Nahen Osten gezeigt. Peking rufe alle betroffenen Seiten auf, Ruhe zu bewahren, um eine weitere Zunahme der Spannungen zu vermeiden, teilte das chinesische Außenministerium am Sonntag weiter mit. Die verschärfte Lage sei der jüngste Ausdruck dessen, dass sich der Gaza-Konflikt ausbreite. China rufe die internationale Gemeinschaft und vor allem einflussreiche Länder auf, sich in konstruktiver Weise für Frieden und Stabilität in der Region einzusetzen.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die schweren iranischen Luftangriffe auf Israel „mit aller Schärfe“ verurteilt, nachdem er am Sonntag in der zentralchinesischen Metropole Chongqing gelandet war. Am Montag ist die Weiterreise nach Shanghai geplant, am Dienstag will der Kanzler in Peking Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang treffen.

Biden will noch am Sonntag ein Treffen der G7-Staaten einberufen

5.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden will noch am Sonntag ein Treffen der G7-Staaten einberufen. Er wolle mit den Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe eine „einheitliche diplomatische Antwort“ auf den „dreisten“ iranischen Angriff koordinieren, erklärte Biden. Der Iran hatte israelischen Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag mehr als 200 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Die US-Streitkräfte hätten dazu beigetragen, „fast alle“ vom Iran auf Israel abgefeuerten Drohnen und Raketen abzuschießen, erklärte Biden weiter. Zudem sagte er, er habe Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem Telefongespräch seine „unerschütterliche“ Unterstützung bekräftigt.

UN-Sicherheitsrat plant Sondersitzung nach Angriff auf Israel

4.28 Uhr: Nach dem Angriff Irans auf Israel plant der UN-Sicherheitsrat eine Sondersitzung. Per Brief an die maltesische UN-Botschafterin Vanessa Frazier, deren Land derzeit dem Gremium vorsitzt, habe er um ein entsprechendes Treffen des Sicherheitsrats gebeten, teilte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan über die Online-Plattform X, vormals Twitter, mit. Aus Diplomatenkreisen hieß es, dass Treffen in New York könne noch am Sonntag stattfinden, wahrscheinlich um 22 Uhr MESZ.

Israels Heimatschutz gibt nach Irans Angriff vorerst Entwarnung

2.49 Uhr: Der israelische Heimatschutz hat nach dem Großangriff Irans auf Israel vorerst Entwarnung gegeben. Die Einwohner im Norden und Süden des Landes müssten sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Heimatschutzes.

UN-Chef Guterres warnt vor verheerender Eskalation in Nahost

2.40 Uhr: Nach dem Angriff des Irans auf Israel sieht UN-Generalsekretär António Guterres das Risiko einer katastrophalen Zuspitzung der Lage in Nahost. „Ich bin zutiefst beunruhigt über die sehr reale Gefahr einer verheerenden Eskalation in der gesamten Region. Ich fordere alle Parteien auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben, um Maßnahmen zu vermeiden, die zu größeren militärischen Konfrontationen an mehreren Fronten im Nahen Osten führen könnten“, teilte Guterres am Samstag (Ortszeit) in New York mit. Er verurteilte den Angriff des Irans „aufs Schärfste“ und forderte eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres.

Laut Israels Armee mehr als 200 Drohnen und Marschflugkörper aus dem Iran abgefeuert

2.28 Uhr: Der Iran hat Angaben der israelischen Armee bisher mehr als 200 Drohnen und Marschflugkörper in Richtung Israel abgefeuert. Darunter seien Dutzende Boden-Boden-Raketen, sagte Armeesprecher Daniel Hagari in der Nacht zum Sonntag. „Die große Mehrheit der Raketen wurde von unserer Raketenabwehr noch außerhalb der Grenzen Israels abgefangen“, sagte Hagari. Nur eine kleine Anzahl von Raketen sei auf israelischem Gebiet eingeschlagen.

Israelische Kampfflugzeuge hätten mehr als zehn iranische Marschflugkörper außerhalb des israelischen Staatsgebiets abgefangen, erklärte der Militärsprecher. Dutzende unbemannte Flugkörper seien ebenfalls außerhalb von Israel gestoppt worden. „Das Ereignis ist noch nicht vorbei“, sagte Hagari. Es würden noch Drohnen abgefangen, auch Raketenangriffe seien weiterhin möglich. Dutzende Flugzeuge seien noch in der Luft. Die Armee unternehme alles Notwendige, um die Bürger Israels zu schützen.

Scholz verurteilt iranische Luftangriffe auf Israel „mit aller Schärfe“

2.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die iranischen Luftangriffe auf Israel „mit aller Schärfe“ verurteilt. Scholz befand sich zum Zeitpunkt der iranischen Attacke begleitet von einer Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. „Mit dieser unverantwortlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Attacke riskiert Iran einen regionalen Flächenbrand“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. „In diesen schweren Stunden steht Deutschland eng an der Seite Israels.“

Am Dienstag will sich Scholz in Peking mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Der genaue Verlauf des Aufenthalts bis dahin war nach den Nachrichten vom Angriff des Iran zunächst offen. Änderungen des geplanten Programms wurden nicht ausgeschlossen.

Laut Medien „erhebliche Reaktion“ Israels auf Angriff des Irans erwartet

1.52 Uhr: Nach dem Großangriff des Irans ist nach israelischen Medienberichten mit einer „erheblichen Reaktion“ Israels zu rechnen. Dies berichteten das israelische Fernsehen und die Zeitung „Haaretz“ in der Nacht zum Sonntag. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beriet sich mit seinem engsten Ministerkreis über das weitere Vorgehen.

London schickt zusätzliche Kampfjets nach Nahost

1.50 Uhr: Großbritannien schickt als Reaktion auf die iranischen Angriffe gegen Israel weitere Kampfflugzeuge in die Region. Die Jets und Betankungsflugzeuge würden die bereits entsandten Kräfte verstärken, die in der Gegend gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Einsatz sind, teilte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps in der Nacht zum Sonntag mit. „Diese Jets werden bei Bedarf alle Luftangriffe innerhalb der Reichweite unserer bestehenden Missionen abfangen.“ Großbritannien betreibt eine Luftwaffenbasis auf Zypern.

Irans Revolutionsgarden warnen USA scharf

1.45 Uhr: Nach dem massiven Vergeltungsangriff gegen Israel haben Irans Revolutionsgarden die USA scharf gewarnt. „Jede Unterstützung und Beteiligung an der Beeinträchtigung der Interessen Irans“ werde eine „entschiedene Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran nach sich ziehen“, hieß es in einer Erklärung der Revolutionswächter, die in der Nacht zu Sonntag im Staatsfernsehen verlesen wurde. Die Revolutionsgarden hätten „wichtige militärischen Ziele der zionistischen Terrorarmee in den besetzten Gebieten“ mit Drohnen und Raketen angegriffen, erfolgreich getroffen und zerstört, hieß es in der Erklärung weiter.

Israels Rettungsdienst meldet erstes Opfer

1.35 Uhr: Bei dem Großangriff des Irans auf Israel ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden. Es handele sich um einen Beduinen aus dem Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste, teilte der Rettungsdienst in der Nacht zum Sonntag mit. Der Rettungsdienst hatte zunächst berichtet, es habe bei den iranischen Angriffen keine Verletzten gegeben.

Israel bestätigt Raketenangriffe aus dem Iran

1.30 Uhr: Israel hat nun ebenfalls bestätigt, dass neben Drohnen auch Raketen aus dem Iran auf Israel abgeschossen worden sind. Es seien zahlreiche Flugzeugen der israelischen Armee in der Luft, sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari.

Baerbock verurteilt iranischen Angriff

1.04 Uhr: Die Bundesregierung hat die iranische Drohnen- und Raketenattacke auf Israel verurteilt und die Führung in Teheran zur Beendigung des Angriffs aufgefordert. „Wir verurteilen den laufenden Angriff, der eine ganze Region ins Chaos stürzen kann, aufs Allerschärfste“, schrieb Außenministerin Annalena Baerbock in der Nacht zu Sonntag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Der Iran und mit ihm verbündete Kräfte müssten die Attacke „sofort einstellen“. „Israel gilt in diesen Stunden unsere ganze Solidarität“, ergänzte Baerbock.

US-Streitkräfte schießen Drohnen ab

1.02 Uhr: Nach Informationen von US-Medien sollen amerikanische Streitkräfte aus dem Iran auf Israel abgefeuerte Drohnen abgeschossen haben.

Raketenalarm an verschiedenen Orten in Israel

0.54 Uhr: Nach dem iranischen Angriff hat es in der Nacht zum Sonntag an verschiedenen Orten in Israel Raketenalarm gegeben. Nach Angaben der Armee heulten die Warnsirenen unter anderem im Süden Israels, am Toten Meer, im Großraum Jerusalem sowie im Norden des Landes. Es war zunächst unklar, ob es Einschläge gegeben hat.

Iran warnt Israel und USA vor Gegenreaktion auf Angriffswelle

0.44 Uhr: Der Iran hat den Angriff auf Israel als angemessene Reaktion für die Attacke auf seine Botschaft in Syrien dargestellt und Israel vor einem erneuten Gegenschlag gewarnt. „Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden. Sollte das israelische Regime jedoch einen weiteren Fehler begehen, wird die Reaktion Irans deutlich härter ausfallen“, teilte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Samstag (Ortszeit) in New York auf der Plattform X mit. Die USA wiederum müssten sich aus dem Konflikt heraushalten, wurde in der Botschaft betont.

Warnungen an Bürger Israels: Nahe an Schutzräumen aufhalten

0.40 Uhr: Angesichts des iranischen Angriffs auf Israel sind die Einwohner der besetzten Golanhöhen in der Nacht zum Sonntag dazu aufgefordert worden, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Das israelische Fernsehen berichtete, auch die Einwohner von Eilat, Dimona und Nevatim in der Negev-Wüste hätten ähnliche Anweisungen erhalten. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf israelische Repräsentanten, man erwarte, dass die Golanhöhen und eine israelische Luftwaffenbasis in der Negev-Wüste Ziele der iranischen Angriffe werden könnten. Dutzende israelischer Kampfjets seien in der Luft, um Flugkörper aus dem Iran abzufangen.

Blick auf eine israelische Flagge, die vor einem Dorf in den von Israel kontrollierten Golanhöhen weht.

Hisbollah feuert nach eigenen Angaben Dutzende von Raketen auf israelisches Luftabwehrzentrum

0.31 Uhr: Die libanesische Hisbollah hat in einer Erklärung behauptet, ihre Kämpfer hätten Dutzende von Katjuscha-Raketen auf das Hauptquartier der israelischen Luftverteidigungskräfte (IDF) auf den Golanhöhen abgefeuert.

In einer Erklärung erklärte die Hisbollah ihre Unterstützung für das palästinensische Volk im Gazastreifen und dessen Widerstand gegen israelische Angriffe auf zivile Gebiete.

Ägypten versetzt seine Luftabwehr in „höchste Alarmbereitschaft“

0.25 Uhr: Nach dem Beginn eines iranischen Luftangriffs auf Israel hat Ägypten seine Luftabwehr in „höchste Alarmbereitschaft“ versetzt. Ein Krisenstab beobachte die Lage „genau“ und erstatte Präsident Abdel Fattah al-Sisi stündlich Bericht, berichtete der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News am Samstagabend unter Berufung auf einen hochrangigen Sicherheitsbeamten.

Sicherheitsfirma: Auch Huthi-Rebellen im Jemen feuern Drohnen Richtung Israel ab

0.22 Uhr: Neben dem Iran haben nach Angaben einer Sicherheitsfirma auch die Huthi-Rebellen im Jemen Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Die auf maritime Sicherheit spezialisierte Firma Ambrey teilte am Samstagabend mit, die Drohnen seien „in Abstimmung mit dem Iran“ gestartet worden. Mögliche Ziele seien israelische Häfen, erklärte das Unternehmen und warnte vor „Kollateralschäden“ für die Schifffahrt.

Angriff auf Israel im News-Blog – 13. April: Mehr als 100 Drohnen abgefeuert

23.56 Uhr: Nach Angaben des israelischen Militärs sollen insgesamt mehr als 100 Drohnen auf Israel abgefeuert worden sein. Der israelische Sender „Channel 12“ berichtete, dass die Drohnen gegen 2 Uhr israelischer Zeit (1 Uhr MESZ) eintreffen könnten.

Irak und Libanon schließen Luftraum

23.50 Uhr: Der Irak und der Libanon haben wegen des iranischen Angriffs mit Dutzenden Drohnen auf Israel ihren Luftraum geschlossen. Das bestätigten der irakische Transportminister, Abdel Rasak Sadaui, sowie der libanesische Transportminister, Ali Hamiyeh, am Samstagabend. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch der jordanische Luftraum für den zivilen Luftverkehr geschlossen worden war.

Netanjahu beruft Kriegskabinett ein

23.27 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach dem Beginn des iranischen Angriffs auf Israel das Kriegskabinett einberufen. Das teilte das Büro des Ministerpräsidenten auf X (früher Twitter) mit.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu während einer Sitzung des Kriegskabinetts.

Iranische Staatsmedien: Auch Raketen auf Israel abgefeuert

23.02 Uhr: Irans Revolutionsgarden haben laut dem Staatsfernsehen gegen Israel auch Raketen abgefeuert. Begleitet von einem massiven Drohnenangriff sei das die „Antwort auf die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes“, hieß es in einer live im Fernsehen verlesenen Erklärung der Revolutionsgarden.

Deutscher Botschafter in Israel: Direktangriff wie noch nie

22.55 Uhr: Nach Beginn eines iranischen Vergeltungsschlags gegen Israel hat der deutsche Botschafter Steffen Seibert alle Deutschen vor Ort aufgefordert, sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. „Ein Direktangriff wie noch nie: Iranische Drohnen im Anflug auf Israel und es kann noch mehr kommen“, schrieb er am Samstagabend auf X (vormals Twitter). „Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen.“

Irans Staatsoberhaupt: „Das boshafte Regime wird bestraft werden“

22.49 Uhr: Nach israelischen Berichten über einen Drohnenangriff aus dem Iran hat dessen Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei in den sozialen Medien seine Drohungen gegen den jüdischen Staat bekräftigt. „Das boshafte Regime wird bestraft werden“, hieß es beim offiziellen Account des Religionsführers auf der Plattform X, ehemals Twitter am Samstagabend. Das Zitat stammt aus einer Rede vom vergangenen Mittwoch.

Ajatollah Ali Chamenei, Oberster Führer und geistliches Oberhaupt des Iran.

USA: Iran hat mit einem Luftangriff gegen Israel begonnen

22.43 Uhr: Auch die US-Regierung hat den Beginn eines iranischen Luftangriffs gegen Israel bestätigt. US-Präsident Joe Biden werde fortlaufend über die Lage informiert und werde sich am Samstagnachmittag mit seinem Sicherheitsteam im Weißen Haus zu Beratungen treffen, teilte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats mit. Der Angriff werde sich „wahrscheinlich über mehrere Stunden hinziehen“.

Medien: Israel schließt Luftraum wegen Drohnenangriffs aus Iran

22.39 Uhr: Wegen des Drohnenangriffs aus dem Iran schließt Israel in der Nacht zum Sonntag seinen Luftraum. Dies berichteten israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Der Luftraum solle von 00.30 Uhr Ortszeit (Samstag 23.30 MEZ) geschlossen werden.

Irans Staatsmedien bestätigen Beginn von Vergeltungsangriff

22.35 Uhr: Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag gegen Israel bestätigt. „Eine breite Drohnenoperation der Revolutionsgarden gegen Ziele im besetzten Land (Israel) hat vor Minuten begonnen“, hieß es am Samstag in den Untertiteln des Staatsfernsehens kurz vor Mitternacht.

Israels Armeesprecher: Iran hat Drohnenangriff gestartet

22.14 Uhr: Der Iran hat nach israelischen Angaben einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Dies bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Es werde mehrere Stunden dauern, bis die Drohnen israelisches Gebiet erreichen könnten.

Israels Verteidigungsministers Joav Galant hatte zuvor erklärt, das Land sei auf eine Attacke vorbereitet. „Wir beobachten einen geplanten Angriff des Irans und seiner Verbündeten auf den Staat Israel genau“, sagte Galant am Samstagabend nach Angaben seines Büros. „In den vergangenen Tagen haben wir unsere Aufstellung im Bereich der Verteidigung und der Offensive verstärkt und wir sind entschlossen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Bürger des Staates Israel zu verteidigen.“

Israel habe auch „neue Fähigkeiten hinzugefügt – am Boden, in der Luft, zur See, in unserem Geheimdienst-Direktorat, innerhalb des Staates Israel und gemeinsam mit unseren Partnern, angeführt von den Vereinigten Staaten“, sagte Galant ferner. „Der Iran ist ein Terrorstaat – die Welt sieht dies nun mehr als je zuvor. Wir sind entschlossen, unsere Bürger gegen diesen Terrorismus zu schützen, und wir werden wissen, wie wir auf ihn reagieren müssen.“

Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, spricht auf der jährlichen Konferenz der Präsidenten im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums.

Galant forderte die Bevölkerung dazu auf, den Anweisungen der Armee und des Heimatschutzes zu folgen. Die israelische Armee gab am Samstagabend zudem die vorläufige Schließung der Schulen im Land bekannt. Ab Sonntag, dem ersten Tag der Woche in Israel, würden „Unterrichtsaktivitäten, Reisen und Ausflüge“ an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen ausgesetzt, erklärte Armeesprecher Daniel Hagari in einer Videoansprache.

csr/dpa

