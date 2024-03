Tel Aviv. Israelische Armee zeigt Mitschnitt, bei dem ein Mann einräumt, beim Massaker vom 7. Oktober Gewalttaten gegen Israelis verübt zu haben.

Ein Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad hat nach Angaben der israelischen Armee im Verhör Vergewaltigung und Gewalt gegen Zivilisten während des Massakers unter Führung der Hamas am 7. Oktober gestanden. Das Militär veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das das Verhör zeigen soll. Der 28-jährige Palästinenser stellte sich darin als Mitglied der Marine-Einheit des Dschihad vor. Er war Anfang des Monats bei einem Einsatz der Armee in Chan Junis im Süden des Gazastreifens festgenommen worden.

Frau vergewaltigt, auf Zivilisten geschossen

Der Gefangene erzählte, er habe am 7. Oktober den Sicherheitszaun an der Grenze zu Israel überquert. Er sei mit einer Pistole und zwei Handgranaten bewaffnet gewesen. Er sei dann in einen Kibbuz in Grenznähe eingedrungen und dort in ein Haus gegangen. Dort habe er eine verängstigte junge Frau angetroffen. Nachdem er ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung sehr genau beschrieben hatte, sagte er, er habe sie vergewaltigt. Die Frau und ihre Mutter wurden den Angaben nach von anderen Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.

L:esen Sie auch:Terroristen im UN-Hilfswerk - Israel präsentiert neue Belege

Anschließend habe er auf dem Weg zurück in den Gazastreifen drei Zivilisten getroffen, erzählte der Gefangene. Er habe auf einen von ihnen geschossen und eine Handgranate in die Richtung eines zweiten geworfen.

UN-Bericht bestätigt Aussagen der Hamas-Opfer

Die Armee wertete die Aussagen als „weiteren Beweis für den Ansturm von Mord und sexueller Gewalt durch die Terrororganisationen am 7. Oktober“. Es sei wichtig „den Stimmen derer, die nicht mehr erzählen können, Gehör zu verschaffen“.

Lesen Sie auch:Die grausamen Details des Massakers vom 7. Oktober

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen wie Islamischer Dschihad aus dem Gazastreifen hatten bei ihrem Massaker im vergangenen Oktober 1200 Menschen getötet und weitere 250 als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den palästinensischen Küstenstreifen mit massiver militärischer Macht an, um die islamistische Hamas zu zerschlagen. Vor allem die Weigerung der Terrororganisation, die Geiseln freizulassen, ist einer der Hauptgründe für den weiterhin andauernden Angriffe der israelischen Armee in Gaza, bei denen mittlerweile über 30.000 Menschen, zumeist Zivilisten starben.

Lesen Sie auch: Israel zunehmend unter Druck wegen hartem Vorgehen in Gaza

Ein Bericht der Vereinten Nationen hat Beweise aufgelistet, wonach die Hamas-Terroristen bei ihrem Anschlag gezielt sexualisierte Gewalt angewandt habe. . Es gebe „berechtigten Grund zur Annahme“, dass es zu Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen an mindestens drei Orten gekommen sei, hieß es zu Beginn des Monats in dem Papier, das von der zuständigen UN-Vertreterin Pramila Patten nach einem Besuch in Israel angefertigt wurde. Außerdem gebe es „klare und überzeugende Informationen darüber, dass sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung, sexualisierte Folter, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung, gegen Geiseln verübt wurde“.

Erstes Opfer von Vergewaltigung spricht öffentlich

Eine von der Hamas in den Gazastreifen entführte Israelin hat den Bericht jüngst grundsätzlich bestätigt und als erstes Opfer der Islamisten öffentlich über dort erlittenen sexuellen Missbrauch und Folter gesprochen. Sie sei während ihrer Gefangenschaft immer wieder tätlichen Angriffen, Folter, Demütigungen und angsteinflößenden Situationen ausgesetzt gewesen, sagte die 40-Jährige der „New York Times“ . Einer ihrer Wächter habe sie in einem Privathaus sexuell belästigt und sie schließlich mit vorgehaltener Waffe zu sexuellen Handlungen mit ihm gezwungen. Festgehalten worden sei sie unter anderem in privaten Häusern, einer Schule und einem Tunnel.

Terroristen der Islamisten-Organisation Hamas hatten die Frau aus dem Kibbuz Kfar Aza nahe der Gaza-Grenze eigenen Angaben zufolge mit brutaler Gewalt in das Küstengebiet verschleppt. Ende November, als Israel und die Hamas 110 Geiseln gegen rund 400 palästinensische Strafgefangene austauschten, war sie dann freigekommen. Laut„New York Times“ deckt sich die persönliche Schilderung ihrer Erfahrungen in der Gefangenschaft mit dem, was sie weniger als 24 Stunden nach ihrer Freilassung am 30. November zwei Ärzten und einer Sozialarbeiterin gesagt hatte. Mit dem Opfer sei vereinbart worden, dass die Einzelheiten nicht öffentlich gemacht werden.

Hamas-Terroristen leugnen sexuelle Verbrechen

Die Islamistenorganisation leugnet beharrlich, dass ihre Milizionäre beim Überfall auf Südisrael oder im Umgang mit Geiseln sexuelle Verbrechen begangen hätten, obwohl dies eine erdrückende Last von Indizien und Beweisen belegt. Ein von der „New York Times“ kontaktierter Sprecher der Hamas sprach den Aussagen der Frau die Glaubwürdigkeit ab und bezeichnete sie als „Konstrukte (israelischer) Geheimdienstoffiziere“. (ftg/dpa/afp)