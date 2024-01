Ankara. Lange hat es gedauert, am Dienstag ist die Entscheidung gefallen: In der Türkei stimmte das Parlament dem Nato-Beitritt Schwedens zu.

Nach anderthalb Jahren politischem Tauziehen hat das türkische Parlament der Aufnahme Schwedens in die Nato zugestimmt. 287 Parlamentarier stimmten am Dienstagabend in Ankara dafür, 55 dagegen, 4 Abgeordnete enthielten sich.