Berlin. Um mehr Steuereinnahmen zu generieren, sollen Fluggäste mehr zahlen. Für den Standort Deutschland kann das besonders teuer werden.

Für Fluggäste in Deutschland hat die Bundesregierung zu Weihnachten keine schöne Überraschung: Um die Lücken im Haushalt zu stopfen, will die Ampel Passagiere im kommenden Jahr stärker als bislang zur Kasse bitten. Konkret soll die über die Luftverkehrsabgabe erhobene Ticketsteuer steigen. Heißt: Der Flug in die Sonne wird 2024 teurer. Für Reisende ist das bitter. Die steigende Abgabe dürften die Airlines in voller Höhe weiterreichen.