Berlin. Wie können Schülerinnen und Schüler in Deutschland besser werden? Bildungsforscher und Experten erklären, worauf es jetzt ankommt.

Die deutschen Schülerinnen und Schüler sind so schlecht wie nie, so lautet das niederschmetternde Fazit der aktuellen Pisa-Studie. Kinder aus bildungsfernen Familien bleiben nach wie vor auf der Strecke, selbst die Gymnasiasten sinken im Bereich Mathematik heftig ab. Was kann künftig besser laufen? Wie können benachteiligte Schülerinnen und Schüler gefordert und leistungsstarke Kinder unterstützt werden, damit wieder Spitzenleistungen erreicht werden? Diese drei Punkte müssen Politiker, Experten, Lehrkräfte und Erziehende jetzt angehen.