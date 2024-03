Berlin. Gerhard Schröder stellt sich hinter das Nein von Kanzler Scholz zur Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine. Politik-News im Blog.

Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte

Grünen-Politiker kritisieren SPD-Fraktionschef Mützenich

Lehrergewerkschaft will keine Bundeswehr in Schulen

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten bundespolitischen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 18. März: Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte

6.40 Uhr: Altkanzler Gerhard Schröder hat sich hinter das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine und die grundsätzliche Absage an eine Entsendung von Bodentruppen gestellt. „Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde“, sagte der frühere SPD-Chef Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig forderte er eine deutsch-französische Initiative für Verhandlungen über eine Konfliktlösung in der Ukraine.

Auf die Frage, ob er sich einen „Friedenskanzler“ Scholz wünsche, sagte der 79-Jährige: „Ja, den wünsche ich mir.“ Er fügte hinzu: „Wenn jemand als deutscher Bundeskanzler sich für den Frieden einsetzt, wenn jemand als „Friedenskanzler“ beschrieben wird, ist das denn negativ?“

Lesen Sie auch: Masala über Taurus: „Bei Scholz geht die Sache anders aus“

Schröder ist seit seiner Kanzlerschaft von 1998 bis 2005 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundet und weiterhin für die mehrheitlich russischen Gesellschaften der Nord-Stream-Pipelines durch die Ostsee tätig. Er hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar als Fehler bezeichnet, hält aber dennoch an seiner Freundschaft zu Putin fest. Von der SPD-Spitze wird er daher ausgegrenzt, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn scheiterte aber.

Scholz hatte vor drei Wochen sein Nein zu einer Lieferung der Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern damit begründet, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Kurz darauf stellte er sich klar gegen die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine als Option auf dem Tisch zu lassen.

Göring-Eckardt kritisiert Mützenich – SPD soll außenpolitischen Kurs klären

3.30 Uhr: Die Kritik an SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach seinen Äußerungen zu einem möglichen Einfrieren des Ukraine-Kriegs reißt nicht ab. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag: „Kriege einfrieren führt gerade nicht zum Frieden. Das gefährdet Frieden.“ Sie warf Mützenich zudem indirekt vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren.

Berufsinformationsabend der Bundeswehr an einem Gymnasium © FMN | Schule

Göring-Eckardt fügte hinzu: „Wer den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine „einfrieren‘ will, verlangt von den Menschen der Ukraine, sich einem Diktator zu unterwerfen, und lädt Putin ein, seinen imperialistischen Feldzug weiterzuführen. Das ist nicht nur die Aufkündigung des SPD-Beschlusses vom Dezember, das ist eine Gefahr für unser Land.“

„Mit diesem Kurs ist die SPD gerade keine Partei, die verlässlichen Frieden garantieren wird“, sagte die Grünen-Politikerin. Im Gegenteil sei es kein besonnenes Handeln, Ängste in der Bevölkerung zu schüren „und es ist erst recht keine Friedenspolitik“.

Lehrergewerkschaft: Keine Bundeswehr-Vertreter in Schulen einladen

0.15 Uhr: Die Lehrergewerkschaft VBE hat sich gegen Auftritte von Bundeswehr-Vertretern an Schulen ausgesprochen. Die Schulen müssten zwar ihre Aufgaben „auch im Rahmen aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, wie Kriegen, Pandemien oder Naturkatastrophen“ erfüllen, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Das sei jedoch Aufgabe der dafür geschulten Pädagogen.

„Viele dieser Herausforderungen lösen bei Kindern Angst aus“, sagte Brand. „Hier ist es die Aufgabe der Lehrkräfte an den Schulen, den Kindern diese Angst zu nehmen, indem wir die Situationen bestmöglich erklären und aufarbeiten. Dazu ist es nicht notwendig, Vertreterinnen und Vertreter großer privatwirtschaftlicher Unternehmen, der Bundeswehr oder der Politik in die Schulen einzuladen.“

Brand wandte sich damit gegen einen entsprechenden Vorstoß von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die FDP-Politikerin hatte am Wochenende dafür plädiert, Zivilschutzübungen an Schulen abzuhalten, und Schulen dazu aufgerufen, ein „unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr“ zu entwickeln. „Ich halte es für wichtig, dass Jugendoffiziere in die Schulen kommen und berichten, was die Bundeswehr für unsere Sicherheit tut“, hatte die Bildungsministerin unserer Redaktion gesagt. Lesen Sie dazu: Ministerin – Warum ich Offiziere in die Schulen holen will

Nouripour sieht Gesprächsbedarf in der SPD zu Haltung im Ukraine-Krieg

0.01 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour sieht nach den umstrittenen Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zum Einfrieren des Ukraine-Kriegs Gesprächsbedarf innerhalb der SPD. Der Parteitagsbeschluss der SPD zu diesem Thema vom Dezember sei komplett anders als das, was Mützenich zuletzt gesagt habe, sagte Nouripour am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Die Sozialdemokratie, vor allem auch Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, haben in den letzten zwei Jahren sehr viel dafür getan, um die falsche Russlandpolitik der letzten Jahre auch wieder einzusammeln und zu aktualisieren.“

Omid Nouripour, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei einem Pressestatement über die geplanten Atomtransporte von Jülich nach Ahaus. © Henning Kaiser/dpa | Unbekannt

Mützenich hatte am Donnerstag im Bundestag in der Debatte über die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine kritisiert, dass einige Fragen schon als „Schandfleck“ bezeichnet würden. „Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?“, fragte der SPD-Politiker.

Nouripour kritisierte nun, Einfrieren heiße, „wir lassen einfach außer Blick, welche verheerenden Menschenrechtsverletzungen es jetzt schon gibt in den besetzten Gebieten. Und das haben die Leute in der Ukraine nicht verdient“.

Die Politik-News aus der Woche vom 11. bis 17. März finden Sie hier

fmg/dpa/afp/ots