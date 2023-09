Wohngipfel: Was Scholz plant – wichtige Entlastung bei Neubauten

Deutschlands Bauwirtschaft in der Krise

Die Bauwirtschaft in Deutschland steckt in einer Krise: Das Rohmaterial wird teuer, Fachkräfte fehlen, Bürokratie und Vorgaben lassen die Kosten weiter steigen. Was das für den Einzelnen heißen kann, zeigt die Geschichte von Walerij Schewtschenko. Er hat vor eine Wohnung in Berlin gekauft, die aber nie fertig gestellt wurde.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Politik