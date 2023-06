Afghanistan: Das ist der neue Baerbock-Plan für gefährdete Ortskräfte

Baerbock- Afghanistan auf dem Weg Richtung Steinzeit

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Entscheidung der Taliban, Mädchen und Frauen aus Hochschulen in Afghanistan auszusperren, scharf verurteilt. Damit unternähmen die radikalislamischen Machthaber einen "weiteren Schritt in die Steinzeit", sagte Baerbock in Berlin.

Video: Politik, Erziehung, Ausbildung