Karlspreis für Selenskyj: Wofür die Auszeichnung vergeben wird

"Verdienste um Europa" Auszeichnung für Selenskyj: Was ist der Karlspreis?

Die Berliner Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Mitte Mai in der Hauptstadt vor. Der Staatschef plant laut Medienberichten auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 13. Mai nach Berlin zu kommen. Tags darauf bekommt Selenskyj den Aachener Karlspreis verliehen.

Beschreibung anzeigen

Merkel, der Papst & Co.: Sie alle sind Träger des Karlspreises. 2023 soll er an Selenskyj gehen. Was ist das für eine Auszeichnung?