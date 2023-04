Ukraine-Krieg: Scharfschützen töten Reporter in Cherson

Berlin. Ein Reporter einer italienischen Tageszeitung wurde von Scharfschützen getötet – ein weiterer verletzt. Was über den Fall bekannt ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die heftig umkämpfte Stadt Awdijiwka an der Front im Osten der Ukraine besucht. Auch der russische Präsident Wladimir Putin soll sich nach Aussagen des Kreml in den ostukrainischen Regionen Cherson und Luhansk aufgehalten haben.

Selenskyj besucht Soldaten in Frontstadt im Osten der Ukraine

Ukraine-Krieg Cherson: Scharfschützen töten Reporter in der Ukraine

Russische Scharfschützen haben einen ukrainischer Reporter, der für die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ arbeitete, erschossen. Nach Angaben der Zeitung wurde zudem sein italienischer Kollege verletzt. „Heute wurden unser Korrespondent Corrado Zunino und sein Mitarbeiter Bogdan Bitik Opfer eines Hinterhalts russischer Scharfschützen in den Außenbezirken von Cherson“, teilte „La Repubblica“ am Mittwoch mit.

„Bitik hat es leider nicht geschafft und starb. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Corrado wurde an der Schulter verletzt und befindet sich im zivilen Krankenhaus von Cherson.“ Beide Journalisten trugen nach Angaben der Zeitung mit dem Wort „Presse“ markierte kugelsichere Westen und hatten viel Erfahrung in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg.

Ukraine: Teile der Stadt Cherson sind immer noch umkämpft

In einem Telefongespräch mit dem verletzten Zunino sagte dieser laut „La Repubblica“: „Wir wurden getroffen. Ich sah Bogdan am Boden, er bewegte sich nicht.“ Er selbst sei anschließend aus der Schusslinie gekrochen und habe sich blutüberströmt von einem Zivilisten ins Krankenhaus fahren lassen. Bitik habe nicht mehr auf seine Anrufe reagiert, sagte Zunino. „Er war ein guter Freund von mir, der Schmerz ist unerträglich.“

Die Stadt Cherson liegt im Südosten der Ukraine. Sie wird vom Fluss Dnepr geteilt. Die Stadt gilt immer noch als umkämpft, obwohl ukrainische Truppen bereits den größeren Teil der Stadt auf der westlichen Uferseite zurückerobert haben. Laut Angaben ukrainischen Militärs gab es in den vergangenen Tagen zudem erste Erfolge auf der Westseite des Flusses. Russische Artillerie und Flugabwehr sollen dabei zerstört worden sein. Die beiden Reporter wollten nach Informationen des Fernsehsenders "ntv" diesen Angaben nachgehen. Dabei gelangten sie offenbar ohne militärische Begleitung in den Ostteil der Stadt und gerieten in Schussreichweite. (lro/AFP)

