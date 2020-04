Galeria Karstadt Kaufhof sucht Rettung in Schutzschirmverfahren

Die Lebensmittelabteilung der Karstadt-Filiale in der Schuhstraße in Braunschweig ist noch geöffnet. Alle anderen Abteilungen mussten aufgrund des Coronavirus schließen.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sucht angesichts der Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Dem Antrag des Unternehmens auf Einleitung des Verfahrens sei vom Amtsgericht Essen bereits stattgegeben worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Das Schutzschirmverfahren schützt in die Krise geratene Unternehmen vor dem Zugriff der Gläubiger, ohne dass die Betriebe bereits Insolvenz anmelden müssen. Die Geschäftsführung kann das Unternehmen weiter verantwortlich lenken und selbstständig sanieren.

Zuvor hatte der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof staatliche Hilfe angefragt. „Die harten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für den innerstädtischen Non-Food-Handel und die langwierige Umsetzung staatlicher Hilfe über die Hausbank haben diesen Schritt notwendig gemacht“, betonte das Unternehmen, Durch die Corona-Krise sind viele Nonfood-Unternehmen gezwungen, ihre stationären Geschäfte zu schließen und müssen nun herbe Verluste hinnehmen. In der Region betreibt Galeria Karstadt Kaufhof zwei Filialen sowie eine Karstadt Sports Filiale in Braunschweig und eine Filiale in Goslar. Wie schwerwiegend die Folgen für die regionalen Standorte sind, teilte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung nicht mit.

Generell befindet sich Großteil der Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof bereits in Kurzarbeit und bekommt aktuell nur 85 Prozent ihres regulären Lohns ausgezahlt. Das geht aus einem internen Papier hervor, das dem Fachmagazin TextilWirtschaft vorliegt. Das Unternehmen äußerte sich trotz mehrerer Anfragen unserer Zeitung bisher nicht zu den Berichten.

Das Geschäft ruht in den Warenhäusern aber nicht vollständig. Die Abteilungen, die den Online-Versand vorbereiten, sind noch aktiv, zudem haben noch etwa 50 Lebensmittelabteilungen offen. Auch in Braunschweig hat die Galeria Markthalle (früher Perfetto) in der Karstadt-Filiale in der Schuhstraße weiterhin geöffnet. Kunden können hier über einen Seiteneingang in der Stephanstraße – ursprünglich ein Notausgang des Gebäudes – über ein Treppenhaus direkt in die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss eintreten. Es ist derselbe Eingang, den die Kunden auch an Sonderöffnungstagen wie Weihnachten oder Silvester nutzen können, teilt die stellvertretende Marktleitung Gabriele Sasser mit. „Wir haben sonst verhältnismäßig viele ältere Kunden. Menschen mit Rollatoren kommen nun allerdings die Treppe nicht herunter in den Laden“, berichtet die stellvertretende Marktleitung der Galeria Markthalle. Daher würden auch weniger Kunden kommen, es seien aber immer noch 400 bis 500 Leute pro Tag. Zudem würde die Galeria Markthalle im Braunschweiger Stadtgebiet die Ware auch direkt nach Hause liefern. Der Mindestbestellwert beträgt dabei 50 Euro und Service kostet eine Gebühr von 10 Euro. Ab 100 Euro Einkaufswert ist das Angebot gebührenfrei. „Wir liefern natürlich auch über Braunschweig hinaus. Was sollen die Leute denn machen?“, versichert Sasser zudem. Es werde bei diesen Lieferungen allerdings ein Kilometergeld berechnet. Die Feinkost- und Frischeabteilungen würden auch in jedem Falle offenbleiben, bestätigt Sasser.

Obwohl die Lebensmittelabteilungen noch im Betrieb sind, sieht sich das Unternehmen durch die temporäre Schließung enormen Verlusten gegenüber: „Jede Woche verlieren wir mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, während wesentliche Kosten weiterlaufen“, teilt der Konzern in dem internen Papier mit.

Das Unternehmen teilte daher mit, dass es die Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sporthäuser, Reisebüros und Logistikimmobilien gestoppt hat. In einem Brief an die Vermieter schrieb das Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte lasse dem Unternehmen „keine andere Wahl“, teilt die DPA mit. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern. Vor dem Hintergrund der Pandemie, habe die Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH entschieden, „die Miete ab dem 1.4.2020 nicht zu zahlen“, heißt es in dem Brief. Dies gelte zunächst für den Zeitraum bis Juni 2020. Wie es danach weiter gehe, werde Galeria Karstadt Kaufhof zu gegebener Zeit entscheiden.

Der Konzern betonte aber auch, die Geschäftsführung werde das Schutzschirmverfahren nutzen, um die Restrukturierung fortzusetzen und das Unternehmen zukunftsfähig neu aufzustellen. Die Signa-Gruppe des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Eigentümers René Benko werde dafür zusätzliche Beträge in dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung stellen.

Das Warenhausunternehmen, das deutschlandweit 28.000 Mitarbeiter an rund 170 Standorten beschäftigt, gehört seit Juli 2019 zu hundert Prozent der österreichischen Signa-Holding. Diese hat seit 2013 sukzessive die Untersparten Karstadt Sports, Karstadt Premium und seit 2014 die gesamte Karstadt Warenhaus GmbH übernommen. Durch die Übernahme von Galeria Kaufhof 2018 bildet das daraus entstandene Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof nun den größten Warenhaus-Konzern Europas.

Das interne Papier erweckt den Eindruck, dass der Konzern mit seinem Sanierungsprogramm vor dem Corona-Virus gut vorangekommen sei. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten Wirkung, das Unternehmen sei „de facto schuldenfrei“ gewesen. Für das laufende Geschäftsjahr habe man „mit einem Ebitda (Reingewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) von mehr als 100 Millionen Euro“ gerechnet, heißt es dort laut der Deutschen Presseagentur.

Noch im Dezember 2019 hatte das Unternehmen seinen Mitarbeitern „eine schnelle Anpassung des Gehalts und künftig substanzielle Lohnsteigerungen“ in einer Pressemitteilung zugesagt. Stattdessen müssen die Mitarbeiter nun „schmerzhafte finanzielle Einschnitte“ hinnehmen, wie aus dem internen Papier hervorgeht. Man habe einen Sparkurs einschlagen müssen, der die Sach- und Personalkosten erheblich reduziere.