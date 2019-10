Gründer starten mit „Impulsnacht“ neues Vortragsformat

Er selbst gab vor zwei Jahren seinen sicheren Job auf, um wieder Herr über seine Zeit und sein Tun zu werden. Jetzt möchte Hendrik Pleil, 45, mit seinem Kompagnon Fadi Tchallo, 33, auch andere Menschen dazu motivieren, ihr Leben bewusst in die eigenen Hände zu nehmen. „Es ist wichtig, eigene Lebensziele zu haben und zu schauen, wie ich sie erreiche“, erklärt Pleil.

Er und Tchallo haben im Juli zum ersten Mal die „Impulsnacht“ in Braunschweig ausgerichtet – sie soll sich als festes Vortrags- und Netzwerkformat in der Region etablieren. „Etwas in dieser Form unter der großen Überschrift ,Persönlichkeitsentwicklung’ gibt es noch nicht ist“, ist Pleil überzeugt.

Fadi Tchallo und Hendrik Pleil, Veranstalter der Impulsnacht. Foto: Hannah Schmitz

120 Gäste – mehr als selbst erwartet – sind nach eigenen Angaben der Einladung zur ersten Impulsnacht in der Braunschweiger Brunsviga gefolgt. Sie haben sich mehrere Vorträge angehört, Lockerungsübungen gemacht – selbst eine Art Polonaise führte durch den Raum – und die anderen Gäste durch Netzwerk-Spiele kennengelernt. „Die Impulsnacht soll eine Art Erlebnis-Show sein“, sagt Tchallo.

Laut den Veranstaltern wird der Abend in Zukunft einmal pro Quartal stattfinden mit drei Kurzvorträgen, einem Hauptredner, einer Fragen- und Antworten-Runde sowie Netzwerk-Phasen. Die Themen sind dabei vielfältig. Bei der ersten Veranstaltung ging es etwa um die eigene „Geld-Persönlichkeit“, um Zeit als „wertvolles Gut“ und der Braunschweiger Brasilian-Jiu-Jitsu-Kämpfer und -Europameister Onur Yasar sprach über Erfolg. So inspiriert und aktiviert sollen die Gäste am liebsten „morgen schon ins Tun kommen“, erklärt Tchallo.

Pleil ist hauptberuflich selbstständiger Geldtrainer, Tchallo arbeitet in Teilzeit in der Industrie und führt nebenberuflich eine eigene Eventagentur. Kennengelernt haben sich beide über ein Coaching von Pleil. Die Themen Selbstbestimmung und -erfüllung treiben sie an, beide wollen raus aus dem Hamsterrad. Das Feedback nach der ersten Veranstaltung sei „enorm gut“ gewesen, erzählen sie.

Kostendeckend sei der Abend noch nicht gewesen, aber das soll sich durch Sponsoren ändern, die die Gründer suchen. Auch Redner gucken finanziell noch in die Röhre, aber trotzdem gibt es viele Interessenten – darunter auch Unternehmer –, die von der Bühne andere inspirieren möchten, wie Pleil und Tchallo berichten.