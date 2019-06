Tarifstreit – 350 Bankangestellte streiken in Braunschweig

Es ist bereits der dritte Warnstreik kurz vor der fünften Tarifrunde im Bankgewerbe. Die Gewerkschaft Verdi hat in Niedersachsen und Bremen am Dienstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Landesweit sollen rund 1000 Bankangestellte auf die Straße gegangen sein, in Braunschweig nahmen rund 350...