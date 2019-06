110 Bierbrauer legten die Arbeit nieder

Drei niedersächsische Brauereien wurden nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag bestreikt. An den Ausständen in den Brauereien Wolters in Braunschweig, Wittinger in Wittingen im Nordkreis Gifhorn und Einbecker im südniedersächsischen Einbeck beteiligten sich nach...