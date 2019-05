Unternehmen aus unserer Region fördern soziale Projekte

Bereits zum zehnten Mal vergab die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig am Freitag den mit 20.000 Euro dotierten Sozialtransferpreis. Das von Unternehmen aus dem Bezirk der IHK zur Verfügung gestellte Geld fließt an drei Projekte in Braunschweig und Salzgitter. Unterstützt werden mit dem...