20 Pat Jabbers ist Influencer und Trauerredner

Braunschweig. Darum ist es ihm trotz Mobbing nicht schwer gefallen, sich in der Schule zu outen.

In dieser Folge ist Pat Jabbers zugast. Pat, der eigentlich Müller mit Namen heißt, ist Influencer, Trauerredner und war Finalist in der Reality-Show Big Brother.

In der Folge haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum es Pat trotz Mobbing leichtgefallen ist, sich in der Schulzeit als schwul zu outen, wie er den Verlust seiner Eltern in jungen Jahren verkraftet hat und warum für ihn als Trauerredner Empathie das allerwichtigste ist.

Dazu noch eine Triggerwarnung: Die Folge ist etwas zweigeteilt, etwa ab der Hälfte reden wir etwa 15 Minuten über das Thema Tod und Trauer. Wenn euch das zu sehr belastet, skippt den Part einfach.

