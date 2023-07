Joschka und Vivi sprechen darüber, wie "Welcome Home" Subkulturen und Vereine in Braunschweig stärken will, welche geheimen Ecken Vivi in Braunschwieg schon entdeckt hat und welche Vorurteile Zugezogene oft über die Stadt haben.

Außerdem entwickeln sie eine ganze Menge verrückter Ideen, welche Projekte man in der Stadt noch so umsetzen könnte.