Biber Craft macht mit aus alten Möbeln neue Lieblingsstücke

Joris Ameln veranstaltet Parties in fast ganz Deutschland. Was hat er mit Twitch-Streamer Knossi zu tun?

Zu Gast in der heutigen Folge ist Mike Stock, Gründer von "Biber Craft". Das Braunschweiger Start-Up beschäftigt sich mit dem Thema Upcycling. Das bedeutet, aus altem Material durch Aufbereitung etwas Höherwertiges zu machen. Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern, etwa einem Polsterer oder einer Malerin macht er aus altem Holz und Möbeln neue Deko und Einrichtungsgegenstände. Mit ihm hat Joschka sich darüber unterhalten, warum Upcycling besser ist als Wegschmeißen, mit welchen DIY-Tipps ihr eure Möbel verschönern könnt und warum "Biber Craft" ab Mai einen Pop-Up-Store am Waisenhausdamm in Braunschweig bezieht.