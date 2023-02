Yusuf Elsüer macht Stand-Up-Comedy in Braunschweig

Jetzt einschalten in eine neue spannende Folge! So pusht Yusuf die Comedy-Szene in der Region Braunschweig und so baut er seine Gags:

Yusuf Elsüer wollte Stand Up Comedy in Braunschweig machen, hat aber keine passende Plattform gefunden und dann einfach selbst eine gegründet. Mit Stand Up Braunschweig bietet er regelmäßig Comedians aus der Region eine Bühne. Meist mindestens Woche findet die Veranstaltung etwa in der DRK Kaufbar, dem Coffee Fellows, dem Kult oder der VeränderBar. in Wolfenbüttel statt. Im Podcast spricht er darüber, warum er mit Stand-Up angefangen hat. Wie er seine Jokes schreibt und warum er Braunschweig lieber als Salzgitter mag, obwohl er von dort kommt.

