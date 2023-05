"Forsch!"-Podcast: Heimische Pflanzen schützen

Braunschweig. In der neuen Folge des Podcast “Forsch- Wissenschaft im Interview” widmen wir uns ganz dem 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflanzengesundheit. Wir sprechen mit Dr. Gritta Schrader vom Julius Kühn-Institut in Braunschweig. Sie arbeitet in einem Fachgebiet, das sich mit invasiven Arten beschäftigt. Dabei analysiert sie Schadorganismen, von denen eine Gefahr für heimische Ökosysteme wie Felder, Wälder, Parks und Gärten ausgehen kann. Was mit diesen Schädlingen passiert, erfahren Sie im Podcast!