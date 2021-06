"Löwengebrüll": Eintracht abgestiegen! Unruhe! Und nun?

Eintracht Braunschweig hat es nicht geschafft. Die Löwen spielen nach dem knapp zwei Wochen zurückliegenden Abstieg in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga. Zum Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstag, 1. Juni, steht die Eintracht ohne Trainer dar, hat kaum Spieler unter Vertrag und im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft hagelt es Rücktritte.

Trainersuche bei Eintracht Braunschweig gestaltet sich schwierig

Der Traditionsverein gibt dieser Tage ein diffuses Bild ab. Darüber sprechen die Sportredakteure Daniel Mau und Lars Rücker. Es geht um die Gründe für den Abstieg, die Zustände rund um die Blau-Gelben und die komplizierte Trainersuche. Zuletzt sagte Christian Neidhart den Braunschweigern ab. Der ehemalige Eintracht-Spieler steht bei West-Regionalligist Rot-Weiss Essen unter Vertrag und erhielt keine Freigabe. Weitere Kandidaten sollen Michael Schiele, Alois Schwartz, Dirk Schuster, Markus Kauczinski und Bernhard Trares sein.