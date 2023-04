"Deine Lieblingsmenschen": Longcovid - so schwer ist die Rückkehr

Hallo, mein Name ist Julia, ich bin das Gesicht hinter dem Account @juliadavids und vor einiger Zeit habe ich Euch meine Geschichte erzählt. Letztes Jahr im Dezember 2021 bin ich an Corona erkrankt und Corona hat mein ganzes Leben auf dem Kopf gestellt. Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, neurogenes Stottern, Körper-und Gliederschmerzen sind nur einige Symptome die mich begleiten. Auf der Seite von „Deine Lieblingsmenschen“ gibt es Videos, wo es noch ganz schlimm mit meiner Sprache war.

Heute bekommt ihr ein kleines Update, was eine intensive Therapie mit mir und meiner Sprache gemacht hat. Kommunikation war meine größte Stärke und ich hoffe, dass ich zu meinem alten Ich zurückkehre. Mein Alltag ist nicht planbar, da ich die meiste Zeit schlafe und kleinste Aufgaben mich anstrengen.

Ich habe das große Glück einen wundervollen Ehemann an meiner Seite zu haben, der mich trotz der Arbeit im Rettungsdienst unterstützt, wo er nur kann. Es kommen immer kleine Erfolge dazu. Mein Geruch- und Geschmackssinn kommt so langsam zurück.

Als ich vor einiger Zeit ein Snickers gegessen habe, sind mir vor Freude die Tränen gelaufen. Kleine Spaziergänge an guten Tagen sind möglich. Leider muss ich immer in Begleitung raus. Es kann mir passieren, dass ich an schlechten Tagen einfach umkippe. Es geht mit kleinen Schritten vorwärts. Für jeden kleinen Erfolg bin ich dankbar. Und ja, es gibt Tage, da ziehe ich mir die Decke über den Kopf und weine, weil für die kleinsten Dinge keine Energie da ist. Geduld ist leider nicht meine größte Stärke, dennoch hat Geduld mir schon viel gegeben. Ich wünsche mir für alle Menschen, die an #longcovid #postcovid #mecfs leiden, die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Passt gut auf Euch auf!