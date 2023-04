Schlüssel zum Erfolg: Was uns im Job glücklich macht

Wir arbeiten, um Geld zu verdienen? Nicht nur. Jeder sollte sich einen Job suchen, der mit seinen Werten und seiner Grundüberzeugung übereinstimmt – davon ist der Wolfsburger Glücksforscher Mike Hoffmeister überzeugt. Wer keine Freude an seiner Arbeit hat, verschwendet Lebenszeit. Faktoren wie Work-Life-Balance spielen zwar eine wichtige Rolle – gerade für die jüngere Generation. Aber noch wichtiger ist ein Arbeitsumfeld, in dem jeder wertgeschätzt wird, sich einbringen und entfalten kann. Worauf müssen Arbeitgeber also achten? Und was kann jeder selbst tun, um zufrieden durchs Leben zu gehen?