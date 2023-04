"Langlauf, langer Atem und jede Menge Endorphine"

Bei dem Spruch ,,Sport ist Mord“ können nicht nur Langläufer nur noch die Augen verdrehen. Der Sportmediziner Prof. Thomas Gösling erklärt in der Glücksschmiede, warum Marathon-Läufer seltener an Depressionen erkranken und wie lange der Glücksmoment nach über 42 Kilometern anhalten kann. Außerdem gibt der Arzt am Klinikum Braunschweig Tipps zur gesunden Vorbereitung auf einen Lauf und verrät, wer sein Lieblingssportler ist.