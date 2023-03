Glücksproduktion bei Mann und Frau und die Jagd nach Glück

Prof. Max Rheinshagen vom Klinikum Braunschweig sträubt sich gegen die Jagd nach Glück und berichtet, was unsere heißgeliebte Schokolade anstellt

Wenn die sogenannten Rezeptoren nicht mitspielen, hat das Konsequenzen. Welche das sind und warum erzählt Prof. Max Rheinshagen vom Klinikum Braunschweig. Er sträubt sich gegen die Jagd nach Glück und berichtet, was unsere heißgeliebte Schokolade und Co. machen können. Und gibt es eigentlich Unterschiede in der Glücksproduktion zwischen Männern und Frauen?