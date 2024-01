Essen. Kfar Aza liegt nur 2 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Nun kehrt ein Einwohner zurück an den Ort, in dem die Hamas Menschen ermordete und verschleppte.

Häuser in Kfar Aza liegen in Ruinen, Graffitis sind an die Wände gesprüht. Die angesprühten Zeichen signalisieren zwei Dinge: Hier droht keine Gefahr mehr und die Leichen wurden aus den Häusern geholt. „Bis jetzt haben wir immer gesagt, das Leben hier war 95 Prozent Himmel und 5 Prozent Hölle. Also bis jetzt war es so ungefähr richtig. Jetzt waren es gerade 100 Prozent Hölle. Ich hoffe, es geht dann wieder zurück auf 95 Prozent“, erzählt Ralph Levinsohn in der neuen Podcastfolge „So fühlt sich Krieg an“.