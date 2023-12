Kfar Aza. Siebzig Hamas-Kämpfer drangen in den Kibbuz ein, zündeten Häuser an, mordeten wahllos und verschleppten Menschen. Ein Besuch.

Die ausgebrannten Autowracks sind nicht mehr da, ebenso die Pick-ups und die Paraglider, mit denen die Hamas-Terroristen in Kfar Aza eingefallen waren. Aber die Spuren des Überfalls sind überall zu sehen. Hausrat und Kinderspielzeuge liegen vor Ruinen mit rußgeschwärzten Fensterhöhlen. An die Wände haben Soldaten Zahlen gesprüht, um zu kennzeichnen, dass in den Häusern keine Gefahr mehr droht.