Bestohlene Frau aus Wendeburg stoppt Fluchtwagen

Laut Polizeibericht entwendete am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Straße Drensäcker ein 24-Jähriger offenbar in einem unbemerkten Augenblick aus einer abgestellten Handtasche einen Euroschein.

Nachdem der Mann von der 54-jährigen Geschädigten auf die Tat angesprochen worden war, wollte er mit seinem Fahrzeug flüchten.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um dies zu verhindern, habe sich die Frau vor den Wagen gestellt. Der Mann sei dennoch angefahren und die Frau habe sich auf der Motorhaube des fahrenden Wagens festgehalten.

Nach wenigen Metern habe der Pkw angehalten. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

red