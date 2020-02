Neubrücker Jubiläumsfest wird mangels Beteiligung kleiner

Was in Meerdorf offensichtlich nur so flutscht, das hakt in Neubrück: die Gestaltung des Ortsjubiläums. Meerdorf feiert im kommenden Jahr den 875. Dorfgeburtstag und ist mit der Planung ziemlich weit. Neubrück wird 700 Jahre und – trotz frühzeitigem Aufruf zur Mitgestaltung – wurde das Festprogramm inzwischen auf ein Minimum reduziert. Stattfinden soll das Fest am Freitag, 29. Mai, berichtete Heidemarie Philipp in der Sitzung des...