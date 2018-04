Kosten-Nutzen-Bewertung gefordert

Ein kombinierter Bus- und Park-and-ride-Umsteigepunkt in Harvesse – das ist einer von mehreren Punkten des gemeinsamen Antrags, den Grüne, SPD und CDU des Regionalverbands Großraum Braunschweig am Donnerstag, 3. Mai, in der öffentlichen Sitzung des Verbands in Braunschweig einbringen wollen . Die Fraktionen beantragen, dass die Verbandsversammlung die Verbandsverwaltung bittet, eine Voruntersuchung für...