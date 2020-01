Wellenbrecher zeigt „Unter Freunden“ in Sierße

Die Theatergruppe Wellenbrecher kommt mit ihrem aktuellen Programm „Unter Freunden“ am Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, für eine Aufführung in die Sierßer Kirche. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Klaus Jurczyk unter (05302) 2636. „Unter Freunden“ greift...