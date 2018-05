„Jedes Kind erhält einen Kita-Platz“

Seine Zusage wiederholt Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner mehrmals im Pressegespräch, weil sie ihm wichtig ist: „Auch zum nächsten Kindergartenjahr erhalten alle Mädchen und Jungen in der Gemeinde Vechelde einen Platz in einer Kindertagesstätte.“ Diese Aussage des Verwaltungschefs gewinnt noch an Bedeutung, weil das Land Niedersachsen Neuland betreten hat. Denn erstmals in diesem Jahr und dann auch in...