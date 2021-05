Lehrer aus Lengede gegen Covid-19 geimpft

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte am 15. April angekündigt, dass ab Mai Beschäftigen aller Schulformen ein Impfangebot unterbreitet wird, so Jan-Peter Braun, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede. Das Impfzentrum des Landkreises Peine habe schnell reagiert, so Braun. Mit der Impfung von Lehrkräften und schulischen Mitarbeitern sei bereits am 1. Mai begonnen worden.

91 Menschen auf der Liste

Allein von der IGS Lengede haben sich laut Braun 91 Lehrkräfte, Referendare, Praktikanten, Sekretärinnen, Sozialpädagogin, Schulassistentin, Schulbegleiter/Einzelfallhelfer, Hausmeister und Reinigungskräfte zur Impfung angemeldet. Mit Ausnahme von schwangeren und stillenden Lehrerinnen, Mitarbeitern die bereits aus anderen Gründen ihre erste Impfung erhalten hätten, und Personen, die aufgrund von Vorerkrankungen unter Beobachtung über ihren Hausarzt geimpft werden sollten, habe sich fast das gesamte Personal der IGS Lengede zur Impfung angemeldet.

Dies zeige, welch großer Bedarf und welch großes Bedürfnis nach sicherem Unterrichten und Arbeiten an den Schulen vorhanden sei. „Ich bin zutiefst beeindruckt von der Professionalität und dem Engagement, mit der Lehrkräfte in ganz Niedersachsen den Unterricht mit bis zu 16 Personen in einer Klassenraum bereits seit Monaten wieder aufgenommen haben“, so Braun.

In kaum einem anderen Bereich sei es zulässig, dass sich so viele Menschen über einen so langen Zeitraum in einem verhältnismäßig kleinen Raum gemeinsam aufhielten. Die Impfung des Schulpersonals bringe die erforderliche Sicherheit sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler.

„Es herrscht in unserer Schule große Dankbarkeit, dass der Landkreis zum frühestmöglichen Termin die Impfungen ermöglicht und alle in Schule multiprofessionell zusammenarbeitenden Berufsgruppen mit einbezieht“, schildert der Schulleitung die Stimmung unter den knapp über 100 Mitarbeitern der IGS Lengede.

red