Michael Kramer bleibt Vorsitzender der CDU Lengede

Michael Kramer, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Lengede, stimmte die Mitglieder auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf ein – während der Jahresversammlung unter strengen Hygienerichtlinien im Lengeder Bürgersaal, wie die CDU berichtet. Demnach ging der Parteichef auf seine Arbeit im Großraumverband Braunschweig, dem Kreistag Peine, aber auch auf die jüngsten Auseinandersetzungen im Gemeinderat ein.

Hans Grünhagen wurde mit Blumen für 35 Jahre Ratsarbeit, davon 30 Jahre als stellvertretender Bürgermeister, geehrt. Foto: CDU Lengede

„Die absolute Mehrheit der Lengeder SPD braucht den Gemeinderat nicht mehr, denn Ergebnisse stehen schon vor Diskussionen und Verwaltungsvorlagen fest“, wird Kramer dazu zitiert. Deshalb müsse dieses Machtgehabe beendet werden. Die CDU habe sich immer für eine gesunde Weiterentwicklung der Gemeinde eingesetzt. Wirtschaft und Gewerbe würden gefördert, behutsame Baulandpolitik unterstützt, Bildung, Soziales und Vereine als wesentlicher Zusammenhalt benötigt.

„Bevormundung und Regelungswut lehnen wir aber ab“, so Kramer. Auch für Ärgernisse auf Bundes- oder Landesebene seien Lengeder Christdemokraten nicht verantwortlich, denn man arbeite hier vor Ort – für eine angemessene Kontrolle der Verwaltung, für politische Alternative in den Räten und für die Vertretung von Bürger- und Vereinsinteressen in den Gremien.

Bei den Vorstandswahlen wurde Kramer erneut einstimmig als Vorsitzender bestätigt, heißt es weiter in der Mitteilung. Er bekleide das Amt seit 1987 im 34. Jahr. Wolfgang Belte und Thomas Strohbecke wurden zu seinen Stellvertretern gewählt.

Weitere Personalien

Schriftführer bleibt Helmut Müller, Schatzmeister Hans Grünhagen. Als Beisitzer komplettieren Patrick Albrecht, André Bank, Hermann Eikenloff, Marc Hermann, Jörg Meckoni, Udo Müller und Hinrich Roloff den Vorstand. Für die sozialen Medien sind Patrick Fölsch und Udo Müller zuständig.

Beifall und Blumen

Mit viel Beifall und Blumen wurden laut CDU Helmut Müller für zehn Jahre und als „Urgestein“ christlich-demokratischer Arbeit Hans Grünhagen nach 35 Jahren im Gemeinderat und 30 Jahren als stellvertretender Lengeder Bürgermeister geehrt.

red