Im Groß Gleidinger Theater fliegt ein Ufo

Die sieben Laiendarstellerinnen sprühten bei der Premiere nur so vor Spielfreudes und zum Theaterwochenende beim SV Rot-Weiß Gleidingen kamen viele Theaterfans ins Vereinsheim. In diesem Jahr führt die Damentheatergruppe das Stück „Ein Ufo fürs Dorf“ auf. Am Montag und Dienstag gibt es weitere...