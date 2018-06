„Maschinenmusik“ am Seilbahnberg

Ein Programm, das mit der Industriekultur zu tun hat, erwartet die Besucher des Picknick-Konzertes am Seilbahnberg. Am 17. Juni steigt dieses Ereignis als Auftaktveranstaltung in diesem Jahr zum 100. Geburtstag des Lengeder Wahrzeichens. Bei diesem Open-Air-Konzert der Braunschweigischen Landschaft wird das Staatsorchester Braunschweig auftreten. Die Überschrift könnte „Maschinenmusik“ lauten, wie Martin...