Basilikum gegen Kresse

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Glosse war der EM-Auftakt am Freitagabend Italien gegen die Türkei noch nicht angepfiffen worden. Von meinem Balkon-Kräuterbeet hatte ich hier ja berichtet, dass Italien (Basilikum und Co.) gegen Deutschland (Kresse und Konsorten) 0:4 zurückliege. Inzwischen kommt Italien mächtig auf, bis zum Ausgleich ist es nur eine Frage der Zeit. Es scheint fraglich, dass Deutschland die Führung nach Hause, also in die Suppe usw., bringt. Da Italien mein Lieblingsausland ist, kann ich damit leben. Die Beet-Verlängerung ist klar. Ich weiß nur noch nicht, wie ein Kräuter-Elfmeter-ins-Kraut-schießen ausgehen soll..

